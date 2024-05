Binnen weniger Tage wurde das Wörthersee Stadion in Klagenfurt zu Beginn des Wonnemonats Mai wiederholt in arge Mitleidenschaft gezogen. Zunächst beim Uniqa-ÖFB-Cup-Finale am vergangenen Mittwoch, den 1. Mai, durch Fans des SK Rapid, dann vier Tage später durch Athletiker-Anhänger beim Auswärtsspiel des LASK in der 30. Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 gegen Gastgeber SK Austria Klagenfurt (0:2).

Gebrochene Nase und hunderte demolierte Sessel

So berichtet die "Kronenzeitung", dass beim Cup-Finale speziell die Nordseite, jener Fan-Sektor des SK Rapid, einem "Schlachtfeld" geglichen habe. Dabei fielen die Anhänger der Hütteldorfer aus Frust über das verlorene Spiel gegen den SK Sturm Graz gleich mehrfach unrühmlich auf. So kam es dem Vernehmen nach untereinander bereits zu Handgreiflichkeiten, wobei einem Klagenfurter Besucher die Nase gebrochen worden sei. Weiters wurden im Oberrang des Wörthersee Stadions hunderte Sessel demoliert bzw. komplett ausgerissen.

Kein Ruhmesblatt leisteten sich dann am Sonntag darauf die mitgereisten LASK-Fans, die im Gästesektor WC- und Kiosk-Container mit Stickern zuklebten. Dazu meinte gegenüber der "Krone" Sportpark-Chef Daniel Greiner: "Die Sticker hatten wir in dem Ausmaß noch nie. Die restlichen Schäden werden erhoben. Jene vom Cup gehen direkt an den ÖFB, der dann alles an den zuständigen Klub weiterleitet. Bei Bundesliga-Spielen muss Austria Klagenfurt für die Reinigung und Renovierung aufkommen."

Nächsten Sonntag kommen SK Rapid-Fans erneut ins Wörthersee Stadion

Nächster Ungemach droht bereits am kommenden Sonntag, wenn der SK Rapid erneut mit seinen zahlreichen Anhängern zu Gast in Klagenfurt ist. Zur Partie der 31. Runde in der ADMIRAL Bundesliga beim Tabellensechsten SK Austria Klagenfurt (ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER).

Fotocredit: Julian Biereder