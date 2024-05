Beim ADMIRAL Bundesliga-Sechsten SK Austria Klagenfurt, dem heuer zum dritten Mal in Folge der Sprung in die Meistergruppe gelang, zählt Schlussmann Phillip Menzel mittlerweile zum "Inventar", nun verschlägt es den 25-jährigen gebürtigen Kieler zum deutschen Drittligisten 1. FC Saarbrücken, der heuer ein wahres Cup-Märchen zu schreiben vermochte und - nachdem u.a. der FC Bayern München ausgeschaltet wurde - erst im Semifinale die Segel streichen musste. Per Saisonende wechselt der Keeper ablösefrei ins Saarland und soll dort die bisherige Nummer 1 Tim Schreiber ersetzen.

Hatte maßgeblichen Anteil an der Erfolgsgeschichte im Team von Trainer Peter Pacult: Phillip Menzel - nun zieht es den Deutschen in sein Heimatland zurück, wo er fortan drittklassig das Tor hüten wird.

"...freue mich schon sehr auf die tolle Atmosphäre im Ludwigspark"

Phillip Menzel wurde bei VfL Wolfsburg ausgebildet und wechselte 2020 nach Klagenfurt. Mit der Austria stieg der heute 25-Jährige über die Relegation gleich im ersten Jahr in die Bundesliga auf und absolvierte insgesamt 120 Partien für die Kärntner.

„Wir wollten auf der Torwartposition frühzeitig Klarheit schaffen und sind froh, einen trotz seiner jungen Jahre erfahrenen Keeper für uns gewinnen zu können. Phillip spielt seit vier Jahren auf hohem Niveau in der 1. Liga in Österreich und kann für die notwendige Stabilität und Souveränität im Tor sorgen“, so 1. FC Saarbrücken-Trainer und Manager Rüdiger Ziehl.

„Ich habe mich ganz bewusst für einen Traditionsverein mit großer Perspektive entschieden und freue mich schon sehr auf die tolle Atmosphäre im Ludwigspark. Ich habe insbesondere die Pokalspiele im Fernsehen verfolgt und das große Potenzial des FCS erkannt. Ich will gerne mit dazu beitragen, die Zielsetzung des FCS möglichst bald zu verwirklichen“, sagt Phillip Menzel.

FCS verpflichtet Erstliga-Torwart Phillip Menzel! 💙🖤



👉 Alle Infos: https://t.co/FhFQlNyYG2 pic.twitter.com/gXlHZ4CZ3U — 1. FC Saarbrücken (@ersterfcs) May 9, 2024

Fotocredit: RiPu-Sportfotos