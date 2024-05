Er ist bereits seit sechs Jahren beim TSV Egger Glas Hartberg und längst ein Gesicht bei den Blau-Weißen, kam im Sommer 2018 vom KSV 1919 innerhalb der Steiermark zu den Hartbergern und sammelte zuvor auch Auslandserfahrung in Irland beim Limerick FC: Tobias Kainz. Dessen auslaufender Vertrag nun zwei Tage vor dem Heimspiel der 31. Runde in der ADMIRAL Bundesliga gegen Serienmeister FC Red Bull Salzburg (Sonntag, 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) um zwei weitere Jahre bis Sommer 2026 verlängert wird. Der 31-jährige, gebürtige Feldbacher ist seit der ersten Bundesliga-Stunde beim TSV.

Stets voller Einsatz, besonders gegen den Ball und Gegner, bei Tobias Kainz (l.), der für den TSV Hartberg in sechs Jahren bisher 191 Pflichtpartien absolvierte und dabei acht Tore sowie 25 Assists beisteuerte. Ausgebildet wurde der 31-jährige Feldbacher unter anderem bei den Traditionsklubs SK Sturm Graz und FK Austria Wien.

Bundesliga-Rekordspieler des TSV Hartberg

Tobias Kainz ist Hartbergs Bundesliga-Rekordspieler. 174 Einsätze in der höchsten Spielklasse Österreichs für die Blau-Weißen. In Summe hält der Mittelfeldspieler bzw. Defensivallrounder bei 261 Bundesliga-Einsätzen und absolviert am Sonntag sein 192. Spiel im TSV-Trikot.

Tobias Kainz: "Ich freue mich sehr, dass ich meinen Vertrag um weitere zwei Jahre beim TSV verlängern konnte! Der Verein ist mir sehr ans Herz gewachsen und ich werde alles dafür tun den erfolgreichen Weg weiter zu gehen!"

"...vor allem ein sehr wichtiger Spieler innerhalb der Kabine"

Trainer und Sportdirektor Markus Schopp: "Es ist eine angenehme Situation, Tobi Kainz weiter an den TSV Hartberg binden zu können. Tobi ist seit Tag eins in der Bundesliga dabei und kennt das Projekt sehr gut. Er ist ein ganz wichtiger Spieler in unserer Idee und vor allem ein sehr wichtiger Spieler innerhalb der Kabine. Deswegen freut es uns sehr, mit Tobi Kainz weiterhin den Weg gemeinsam gehen zu können."

Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr: "Kainzi geht als Führungsspieler voran und ist ein sehr wichtiger Spieler für uns. Er ist nicht nur vielseitig einsetzbar sondern auch ein Routinier mit viel Überblick für den entscheidenden Ball, den entscheidenden Pass. Sportlich wie menschlich ein toller Spieler, der seit dem Bundesliga-Aufstieg vor sechs Jahren dabei ist. Mit seiner Erfahrung kann er auch den jungen Spielern immer wieder mit Rat und Tat zur Seite stehen."

Jugendvereine: USV Edelsbach (08/2000-), SK Sturm Graz, FK Austria Wien, SC Heerenveen.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL