Die Vorzeichen für ein weiteres Fußballfest in der Raiffeisen Arena auf der Linzer Gugl stehen bestens: Im letzten Heimspiel der ADMIRAL Bundesliga-50. Jubiläums-Saison 2023/24 empfängt der LASK im Top-Duell Tabellendritter kontra Spitzenreiter den SK Sturm Graz (Sonntag, 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Während die Steirer dabei in Runde 31 "Meister-Matchball" haben, könnte das Darazs-Team mit einem weiteren Sieg am Zweiten FC Red Bull Salzburg (in Runde 32 Gegner des LASK) dran bleiben. Die Athletiker laufen vor bestens gefüllten Rängen übermorgen erstmals in den neuen Adidas-Heimtrikots auf.

Robert Žulj steht vor seinem möglichen 150. Einsatz in der ADMIRAL Bundesliga. Nach über zweimonatiger Zerrung-Zwangspause und sieben Spielen ohne Einsatz absolvierte der 32-jährige Welser vor einer Woche beim 2:0-Auswärtssieg in Klagenfurt ein dreiminütiges Kurz-Comeback. Vielleicht steht der Athletiker-Angreifer und -Kapitän am Sonntag erstmals heuer in der Meistergruppe in der Startelf. Beim jüngsten Aufeinandertreffen gegen den SK Sturm in der Raiffeisen Arena am 5. November 2023 im Grunddurchgang machte der Routinier den Unterschied aus und steuerte beim 3:1-Heimsieg einen Treffer sowie zwei Assists bei. Insgesamt brachte es die Nr. 10 des LASK in der Bundesliga in seinen bisher 147 Einsätzen (für den LASK, RB Salzburg und SV Ried) auf 47 Treffer und 27 Assists.

Duell der formstärksten Meistergruppen-Mannschaften

Mit dem LASK und SK Sturm duellieren sich die beiden formbesten Mannschaften der aktuellen Meistergruppe. Während die Grazer im Oberen Playoff heuer 17 Zähler sammelten, heimsten die Oberösterreicher in den bisherigen acht Partien 16 Punkte ein. Damit wurde die Ausbeute der vergangenen Saison bereits eingestellt, auf den Bestwert der Spielzeit 2018/19 mit 17 Punkten fehlt den Athletikern, die in den jüngsten fünf Spielen vier Siege einfuhren, nur noch ein Zähler.

Auch die Tabellenkonstellation verspricht einen heißen Tanz in der Raiffeisen Arena. Während die Steirer die Liga zwei Runden vor Schluss vier Punkte vor Titelverteidiger Salzburg anführen und den Gewinn der Meisterschale in eigener Hand haben, kann der LASK ebenso aus eigener Kraft noch auf Rang zwei vorstoßen. Ein voller Erfolg über den SK Sturm würde ein Finale um die Vizemeisterschaft am letzten Spieltag in Salzburg garantieren.

Eine gute Figur werden die Linzer auch in anderer Hinsicht abgeben: Erstmals präsentieren sich die Athletiker in den am Mittwoch beim Partnertag in der Raiffeisen Arena offiziell vorgestellten neuen Heimtrikots, die traditionell in Schwarz-Weiß gehalten sind. Durch den Ausrüsterwechsel zu Adidas und 11teamsports nimmt der LASK zum ersten Mal seit 1996 ein Bundesligaspiel mit den drei markanten Streifen des deutschen Sportartikelherstellers aus Herzogenaurach in Angriff.

Makellose Bilanz in der Raiffeisen Arena

Neun Mal standen sich die beiden Teams bislang in der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga gegenüber. Die Bilanz liest sich mit vier LASK-Siegen, einem Remis und vier Sturm-Erfolgen ausgeglichen. Vielversprechend klingen die Zahlen vor eigenem Publikum: In sieben der jüngsten acht Bundesliga-Heimspiele gegen die Grazer blieben die Athletiker ungeschlagen, wobei vier Siege heraussprangen. In der neuen Raiffeisen Arena ist die Ausbeute des LASK mit zwei vollen Erfolgen gegen Sturm makellos.

Während Trainer Thomas Darazs neben den verletzten Spielern René Renner, Ivan Ljubic und Ibrahim Mustapha auch auf den gesperrten Antreiber Sascha Horvath verzichten muss, könnten zwei Akteure ein Jubiläum feiern: Tobias Lawal steht vor seinem 50. Pflichtspieleinsatz für den LASK, Kapitän Robert Žulj könnte sein 150. Bundesligaspiel absolvieren.

„Wir wollen aus den zwei Spielen gegen Sturm und Salzburg das Maximum herausholen"

Cheftrainer Thomas Darazs zum Spiel: „Wir wollen aus den zwei Spielen gegen Sturm und Salzburg das Maximum herausholen. Zudem möchten wir uns im letzten Heimspiel von unserer besten Seite präsentieren und unseren Fans einen schönen Abschluss bereiten. Uns ist bewusst, dass die Aufgabe eine große Herausforderung wird. Mit dem Selbstvertrauen und der Spielfreude der letzten Wochen sowie einem vollen Haus im Rücken sind wir aber zuversichtlich, erneut eine gute Leistung auf den Platz zu bringen.“

