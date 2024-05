Die Wattener Sportgemeinschaft Tirol, aktuell Tabellenzehnter der ADMIRAL Bundesliga, empfängt am Samstag (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) den zwei Punkte dahinter postierten Vorletzten CASHPOINT SCR Altach (mit "*") am Tivoli. Dabei steht das West-Duell der 31. Runde ganz im Zeichen von WSG-Langzeit-Trainer Thomas Silberberger, der seinen letzten Heimauftritt als Coach der Wattener feiert und bei einem Sieg mit seiner Mannschaft Rang 10 festigen würde. Während die Vorarlberger noch einen Punkt zum Klassenerhalt brauchen und ihrerseits bei einem Auswärts-Dreier an der WSG vorbeiziehen würden.

Nochmal dafür sorgen, dass seine Mannschaft die Anspannung hoch hält in den verbleibenden beiden BL-Partien dieser Saison, insbesonder im letzten Heimspiel der Wattener unter seiner Ägide: WSG-Langzeittrainer Thomas Silberberger.

Verabschiedung von Quintett inklusive Thomas Silberberger

Elf Jahre stand Thomas Silberberger als Cheftrainer an der Seitenlinie der Grün-Weißen und führte 'seine' WSG gemeinsam mit Präsidentin Diana Langes und Manager Sport Stefan Köck von der Regionalliga West in das österreichische Oberhaus. Nach dem fixierten Klassenerhalt vor rund zwei Wochen steht mit dem Heimspiel gegen den CASHPOINT SCR Altach nun der letzte Heimauftritt für den 50-jährigen Tiroler ante portas.

Dabei wird allerdings nicht nur der scheidende Wörgler gebührend verabschiedet, sondern mit Torwarttrainer-Ikone Hermann Steinlechner, Athletiktrainer Andreas Gerg, Vorstandsmitglied Heinz Scheiber sowie Sportadministrator Bastian Schwemberger vier weitere verdiente WSGler, die den Tiroler Bundesligisten zum Saisonende verlassen werden.

Höchster Saisonsieg gegen SCR Altach

Mit dem CASHPOINT SCR Altach kommt am Samstag jene Mannschaft ins "Heilige Land", gegen die der Tiroler Bundesligist den bislang höchsten Sieg der laufenden Saison einfahren konnte.

In Runde 14 der ADMIRAL Bundesliga ließ die Elf von Thomas Silberberger den Ländle-Kickern keine Chance und fegte die Schwarz-Weißen mit 5:1 aus dem Tivoli Stadion.

Überlebenskampf hinter dem Arlberg

Seit zwei Wochen steht fest: Der heurige Absteiger aus der ADMIRAL Bundesliga kommt aus Vorarlberg. Während den Altachern ein Punkt auf das rettende Ufer fehlt, muss die Lustenauer Austria in beiden verbleibenden Saisonspielen jeweils Siege einheimsen.

"Uns ist die Ausgangssituation bewusst. Aber beide Klubs hatten davor 30 Runden lang Zeit, den Klassenerhalt zu sichern. Wir schauen nur auf uns", legt Cheftrainer Thomas Silberberger den Fokus voll und ganz auf seine Elf.

Tolles Rahmenprogramm am Heimspieltag

Neben einer 1+1 Ticketaktion an den Tageskassen startet am Samstag ab 15:30 Uhr der Losverkauf für die Teilnahme am Pausengewinnspiel um 1x2 Tickets für das UEFA EURO 2024-Gruppenspiel Polen gegen Österreich.

Darüber hinaus findet ab 16:35 Uhr die offizielle Verabschiedung langjähriger Weggefährten der WSG Tirol statt, ehe ab 19:00 Uhr im Gernot Langes Stadion in Wattens die Klassenerhalts-Party u.a. mit Martin Locher sowie dem gesamten Spieler- und Trainerteam über die Bühne geht. Der Eintritt ist frei.

Fotocredit: WSG/Hagleitner