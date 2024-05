Da reibt sich doch der geneigte Fußball-Fan im Lande die Augen im Allgemeinen und beim FC Blau-Weiß Linz im Besonderen: Der Aufsteiger, der in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/2024 sensationell den Top-3 - SK Sturm Graz, FC Red Bull Salzburg und LASK - Punkte abrang, ja sie teils sogar besiegte, ist einzig von allen Klubs gegen Schlusslicht SC Austria Lustenau noch ohne Dreier und sogar Torerfolg (zwei Mal 0:0 in Linz, 0:2-Niederlage in Bregenz). Eine verbleibende Chance haben die Scheiblehner-Schützlinge morgen noch im vierten und letzten Anlauf in Runde 31 (ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER).

Manuel Maranda und der FC Blau-Weiß Linz hatten zuletzt drei Mal in Folge Grund, um einen Sieg und Tore zu bejubeln. Allerdings in dieser Saison noch nicht gegen Schlusslicht SC Austria Lustenau. Etwas die Linzer Lustenauer Lieblingsgegner?

Austria Lustenau mit letztem Hoffnungsschimmer

Dabei geht es im ImmoAgentur Stadion in Bregenz morgen sowohl für die Lustenauer als auch Linzer um viel, zählt genau genommen nur der Sieg. Bei den Vorarlbergern in punkto letztes Fünkchen Hoffnung auf den Klassenerhalt, bei den Oberösterreichern für die noch mögliche "Mission Europacup".

Nach dem 3:2-Sieg gegen die WSG Tirol am vergangenen Samstag und dritten Dreier in Folge will der Aufsteiger, derzeit auf Rang 9, seine Siegesserie auch in Bregenz fortsetzen. Der zweite Platz und somit die Chance auf das Europacup Playoff-Halbfinale sind für den FC Blau-Weiß Linz noch immer in Griffweite. Drei Punkte Rückstand mit "Stern" sind es auf den aktuellen Zweitplatzierten RZ Pellets WAC. Neben den Verletzten João Luiz Alves Soares, Fabian Windhager und Tobias Koch hat Cheftrainer Gerald Scheiblehner auch auf den gelbgesperrten Kapitän und Abwehrchef Fabio Strauss zu verzichten.

"Es wird ein offener Schlagabtausch, bei dem beiden Mannschaften nur ein Sieg hilft"

Die Lustenauer konnten am vergangenen Spieltag einen überraschenden 2:0-Sieg gegen Qualigruppen-Spitzenreiter FK Austria Wien feiern und haben somit noch immer einen kleinen Hoffnungsschimmer auf einen Bundesliga-Verbleib. Doch der kann am Samstag bereits platzen, wenn der einzig verbliebene Konkurrent im Abstiegskampf, CASHPOINT SCR Altach, bei der WSG Tirol am Innsbrucker Tivoli punktet.

FC Blau-Weiß-Cheftrainer Gerald Scheiblehner: "Uns erwartet ein extrem schwieriges Auswärtsspiel. Austria Lustenau wird alles in die Waagschale werfen, um ein Finale gegen Altach zu ermöglichen. Wir wollen mit einem Sieg die Voraussetzungen für einen Hexenkessel in Linz schaffen, um gegen die Austria noch die Chance auf ein Play-off Spiel zu haben. Es wird ein offener Schlagabtausch, bei dem beiden Mannschaften nur ein Sieg hilft."

