Nachdem das Führungsduo um Spitzenreiter SK Sturm Graz und "Jäger" FC Red Bull Salzburg am vergangenen Sonntag sieglos blieb, die Steirer zumindest zu Zehnt noch einen Punkt gegen den starken Überraschungs-Vierten TSV Hartberg retteten und somit ihren Vorsprung zwei Runden vor Saisonende auf vier Punkte ausbauten, haben die Roten Bullen nurmehr eine geringe Gelegenheit auf den elften Meistertitel en suite. Noch lebt die Chance, doch dazu braucht es am Sonntag (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) beim letzten Auswärtsspiel einen Sieg in Hartberg und darf der SK Sturm in der Parallel-Partie beim LASK nicht gewinnen.

Wurde in dieser Saison durch eine Knieverletzung und -OP zurückgeworfen: Der 21-jährige, gebürtige Linzer Luka Sučić. In der aktuellen Saison 2023/24 brachte es der der fünfmalige kroatische Nationalspieler auf 20 BL-Einsätze und steuerte dabei ein Tor und fünf Assists bei.

„Ganz klares Ziel ist, es gegen eine sehr spielstarke Hartberger Mannschaft besser zu machen als zuletzt"

RB Salzburg-Cheftrainer Onur Cinel über das Spiel in Hartberg: „Wir schauen nicht auf die Tabelle, sondern richten unseren Blick ausschließlich auf unsere Leistung und wie wir am Sonntag unser bestmögliches Spiel auf den Platz bringen können.

Ganz klares Ziel ist, es gegen eine sehr spielstarke Hartberger Mannschaft besser zu machen als zuletzt. Es muss uns gelingen, die Basis für das Spiel, was uns ausmacht, auf den Platz zu bringen und alles für die drei Punkte zu investieren.“

RB Salzburg-Spielmacher Luka Sučić: „Wir haben auch bei Rapid wieder gesehen, wie schwierig es ist, wenn wir nicht voll bei der Sache sind und keine Top-Leistung auf den Platz bringen. Das muss in Hartberg wieder anders sein, weil sie einen sehr frechen, offensiven und guten Fußball spielen, es wird für uns also keinesfalls einfacher als zuletzt.“

Personelles aus dem Bullen-Stall

Nicht einsatzbereit für dieses Match sind der Argentinier Nicolas Capaldo (Knie), der Bosnier Amar Dedic (Wade), der Brasilianer Fernando (Oberschenkel), der Däne Maurits Kjaergaard (Oberschenkel), der 19-jährige Deutsche Leandro Morgalla (rekonvaleszent), ÖFB-Teamtorhüter Alexander Schlager (Knie) und Routinier Andreas Ulmer (Wade).

Der Einsatz vom Dänen Mads Bidstrup (Schulter) ist fraglich.

DATEN & FAKTEN

Schiedsrichter der Partie am Sonntag in Hartberg ist der Niederösterreicher Alan Kijas

Der FC Red Bull Salzburg ist gegen den TSV Hartberg in der ADMIRAL Bundesliga ungeschlagen (14 Siege, 1 Unentschieden).

ist gegen den TSV Hartberg in der ADMIRAL Bundesliga (14 Siege, 1 Unentschieden). Die Roten Bullen müssen in den letzten zwei Runden um vier Punkte mehr als Sturm Graz holen, was seit der Ligareform in drei der fünf Saisonen gelang.

müssen in den letzten zwei Runden um mehr als Sturm Graz holen, was seit der Ligareform in drei der fünf Saisonen gelang. Der FC Red Bull Salzburg hat in der laufenden Saison zwar die meisten Treffer erzielt (62) und liegt bei verschiedenen Statistiken zu Offensivaktionen überall im Spitzenfeld, steht aber in der Wertung der zugesprochenen Elfmeter mit nur einem Penalty an der zwölften und letzten Position .

hat in der laufenden Saison zwar die erzielt (62) und liegt bei verschiedenen Statistiken zu überall im Spitzenfeld, steht aber in der Wertung der mit nur einem Penalty an der zwölften und . Im Gegensatz dazu wurden nur gegen Lustenau (9) und Austria Wien (7) mehr Strafstöße verhängt als gegen die Roten Bullen (6).

als gegen die Roten Bullen (6). Die Salzburger Offensive erzielte elf Kopfballtore – in einer gesamten Bundesligasaison zuletzt 2019/20 so viele (damals 12). Der TSV Hartberg kassierte zwei seiner fünf Kopfballgegentore in dieser Saison in Spielen gegen den Serienmeister.

erzielte – in einer gesamten Bundesligasaison zuletzt 2019/20 so viele (damals 12). Der TSV Hartberg kassierte zwei seiner fünf Kopfballgegentore in dieser Saison in Spielen gegen den Serienmeister. Der FC Red Bull Salzburg erzielte in dieser Bundesliga-Saison die meisten Jokertore (12) und kassierte die wenigsten Gegentore durch gegnerische Einwechselspieler (1).

erzielte in dieser Bundesliga-Saison die (12) und kassierte die wenigsten Gegentore durch gegnerische Einwechselspieler (1). Der TSV Egger Glas Hartberg punktete in 20 der 30 Bundesliga-Spiele (11 Siege, 9 Remis) – so oft wie zuvor nur 2020/21 zu diesem Zeitpunkt. Weiters holten die Steirer in drei der letzten vier Meisterschaftsmatches Punkte (2 Siege, 1 Unentschieden).