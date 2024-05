Was für ein Herzschlagfinale in der 50. Jubiläumssaison der Admiral Bundesliga! Nach zehn Meistertiteln von Liga-Krösus Red Bull Salzburg en suite befand sich diesmal ÖFB-Cup-Titelverteidiger SK Sturm Graz vor dem alles entscheidenden 32. und letzten Spieltag bei zwei Punkten Vorsprung auf die Roten Bullen in der "Pole-Position" für das historisch vierten Meisterstück sowie das zweite Double nach 1998/99. Der zweite "Matchball" gegen Austria Klagenfurt, nach dem 2:2 beim LASK in der Vorwoche, sollte gestern Abend nach Anlaufschwierigkeiten vor heimischer Kulisse verwertet werden...

Nachdem Meistertrainer Christian Ilzer bei der Pressekonferenz von seinen Spielern noch mit einer Bierdusche überrascht wurde, stand der gebürtige Weizer hernach den Pressefragen Rede und Antwort. Mitten drin: Ligaportal-Reporter Antonio Perner.

Während Salzburg seine Hausaufgaben erfüllte und den LASK sage und schreibe mit 7:1 (!) abfertige, taten sich die "Blackies" gegen das Team von Peter Pacult lange schwer, ehe Abwehrchef Gregory Wüthrich (69.) und der eingewechselte Amady Camara (90.) die über 15.300 Zuschauer in der Merkur Arena endgültig zum Ausflippen brachten - 2:0!

Ein Showdown, der in der heimischen Bundesliga alles andere als alltäglich ist und der auch Ligaportal.at in die Karten spielte. Das "Finale" SK Sturm Graz gegen Austria Klagenfurt generierte über 658.351 (!) Zugriffe im Ligaportal-Ticker - historischer Bestwert für Österreichs größtes Fußballportal. Nicht minder beeindruckend waren die 444.608 Aufrufe, die das Duell RB Salzburg gegen den LASK verbuchte. Beispielloser Nervenkitzel, der die gesamte Leserschaft sowie die Fangemeinden in seinen Bann zog...

Dr. Thomas Arnitz, Gründer und Geschäftsführer von Ligaportal.at: "Im Namen der gesamten Ligaportal-Redaktion möchte ich dem SK Sturm Graz zum beeindruckenden Meistertitel und dem Gewinn des Doubles sehr herzlich gratulieren. Unsere enge Zusammenarbeit mit dem Verein seit Ende 2023 verleiht diesem Triumph eine ganz besondere Bedeutung für uns. Das aufregende Finale der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24, in dem sich gestern Nachmittag der SK Sturm Graz gegen SK Austria Klagenfurt mit 2:0 durchsetzte, hat auf unserer Plattform für beispiellose Zugriffszahlen gesorgt. Zwischen 17:00 und 19:00 Uhr erreichte der Andrang auf unsere Server historische Ausmaße, was in den Schlussminuten teilweise zu einer Überlastung führte. Bei einigen Usern kam es aufgrund der langen Server-Antwortzeit zu einer temporären "Zeitüberschreitung". Trotz des enormen Zuschauerinteresses konnten unsere 20 Server, die sich in einem riesigen Rechenzentrum in Deutschland befinden, die Last schlussendlich bewältigen – ein markanter Unterschied zum Vorjahr, als Ligaportal beim Bundesliga-Finale in Deutschland (BVB vs. Mainz) ca. 30 Minuten lang überhaupt nicht mehr erreichbar war.

Die gesamte Woche über arbeiteten unsere Technikteams unter Hochdruck, um das System zu stabilisieren – ein Einsatz, der sich gelohnt hat. Es ist überwältigend und erfüllt mich mit tiefer Dankbarkeit, dass wir, dank unseres treuen Publikums, mit nur einem einzigen Live-Ticker knapp 660.000 Aufrufe erzielen konnten. Dieser Rekord spiegelt nicht nur das wachsende Interesse am österreichischen Fußball wider, sondern auch die steigende Reichweite von Ligaportal.

Dass wir aus dem Bereich der unteren Ligen kommen und seit geraumer Zeit auch im Profibereich derart viele Leserinnen und Leser begeistern können, erfüllt mich mit großer Freude und Stolz.

Herzlichen Dank an alle unsere Fans und Follower für ihren unermüdlichen Zuspruch."

