Das zweite Double für den SK Sturm Graz in der Vereinshistorie wurde gestern Abend Realität und muss nun natürlich ausgiebig zelebriert werden... Bevor sich die Mannschaft heute Nachmittag mit unzähligen Fans am bummvollen Grazer Hauptplatz am Fuße des Uhrturms, der am Abend zudem in Schwarz-Weiß erhellt wird, zur Meisterfeier traf, zeugten einige Bilder und Wortspenden davon, dass die Nacht auf den Pfingstmontag kürzer ausgefallen sein könnte. Mika Biereth, optisch leicht "verschönert", wurde heute noch mit der Spielkleidung von gestern (!) gesichtet.

Ob der sehr stylische Mika Biereth (r.) gestern einen schönen Abend hatte?

"Wir werden das Double gebührend feiern"

Kapitän Stefan Hierländer ließ vorab ausrichten: "Schöne Grüße auf den Hauptplatz - wir freuen uns schon, hoffen auf eine gute Stimmung. Wir haben jetzt eine Kostümierung von ein paar Spielern vor. Es wird ein paar Peter Pans geben."

Defensivspieler David Affengruber betonte mit leicht angeschlagener Stimme: "Die Nacht war lang, wie lange sag ich jetzt nicht genau. Viel geschlafen haben wir nicht. Aber wir sind alle wieder da, wir sind alle wieder gut drauf. Wir freuen uns jetzt sehr auf die Feier am Hauptplatz.

Wir werden das Double gebührend feiern, so schnell ist das noch schwierig zu realisieren. Den Cup-Titel konnten wir eh nicht richtig feiern, weil wir dann gleich wieder ein Ligaspiel hatten. So haben wir gestern quasi den Cup-Sieg gefeiert und heute feiern wir dann gescheit die Meisterschaft, schön lange. Schöne Grüße an den Hauptplatz. Prost!"

Pfingstsonntag, kurz vor 19:00 Uhr Ortszeit in Graz-Liebenau, Sekunden vor dem Abpfiff von Referee Harald Lechner: Das Meisterstück war geglückt!

Wortspenden vom Hauptplatz

Keeper Luka Marić, dessen Vater ja seit Ewigkeiten als Zeugwart bei den "Blackies" tätig ist, grinst wie ein Honigkuchenpferd: "Vor 13 Jahren durfte ich auch schon hier stehen, war acht Jahre alt, durfte noch kein Bier trinken. Heute stehe ich wieder da - und darf Bier tragen und habe ich auch." Wie es sich anfühlt? "Einfach geil, richtig geil. Sowohl das Biertrinken als auch das Feiern."

Jusuf Gazibegovic setzt dem Ganzen verbal die Krone auf: "Das Feiern war auch sehr intensiv. 'Borko' (Ann.: Alexandar Borkovic) war natürlich wie immer 'Last Man Stading'. Mit Mika (Ann.: Biereth) hatte ich aber einen starken Konkurrenten, der noch immer nicht geduscht hat und immer noch im Trikot ist. Krämpfe waren im Klub keine mehr da."

Angesichts der nahenden UEFA Champions League-Partien ließ sich Präsident Christian Jauk einen kleinen Seitenhieb in Richtung Stadtregierung in puncto Stadiondebatte nicht entgehen und betonte mit Nachdruck: "Die Bühne hier am Hauptplatz ist fast so hoch wie das Rathaus. Übersehen können sie uns also nicht mehr, überhören schon lange nicht mehr. Sturm braucht eine Heimat!"