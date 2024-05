32 Runden und 192 Spiele sind absolviert in der ADMIRAL Bundesliga-50.-Jubiläum-Saison 2023/24, die seit gestern offiziell beendet ist. Im Süden des Landes beim SK Sturm Graz wird ausgiebig gefeiert, tief im Westen bei Absteiger SC Austria Lustenau werden "Tränen getrocknet". Meister & Absteiger stehen fest, die Entscheidungen sind gefallen. Alle? Noch nicht...denn es stehen noch drei Europacup-Play-off-Spiele an. Zunächst das Halbfinale, das in einer Partie morgen Abend zwischen dem Qualigruppen-Ersten RZ Pellets WAC und dem -Zweiten FK Austria Wien (ab 19 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) ausgetragen wird.

Zum fünften Mal in dieser Saison treffen Dienstagabend der WAC und Austria Wien aufeinander. Im ersten Duell am 20. August gab es in der Generali Arena ein 0:0 und im Retourmatch in der Lavanttal Arena dank Goldtor von Scott Kennedy per Kopfball einen 1:0-Heimsieg der Wölfe. In der Quali-Gruppe drehten die Veilchen an gleicher Wirkungsstätte den Spieß um, sorgte Matchwinner Andreas Gruber diesmal für einen 1:0-Auswärtssieg für die Austria. Für die es dann am 11. Mai die 0:4-Klatsche daheim gegen die Kärntner gab. Im Play-off-Finale wartet übrigens der ADMIRAL Bundesliga-Fünfte TSV Hartberg (Hinspiel, Freitag 24.05., 19:30 Uhr in Wolfsberg oder Wien-Favoriten; Rückspiel, Dienstag, 28. Mai, 19 Uhr in Hartberg)

Austria Wien setzte sich bisher in K.O.-Duellen gegen WAC immer durch

Beide Klubs, die in der kommenden Saison neue Cheftrainer haben werden (beim WAC ist mit Dietmar Kühbauer bereits eine Entscheidung gefallen), trafen in der ADMIRAL Bundesliga in den Playoffs bereits 2020/21 aufeinander. Vor drei Jahren im Finale, in dem Austria Wien sowohl Hin- als auch Rückspiel gewann (3:0 A, 2:1 H).

In den acht BL-Duellen nach dem Grunddurchgang in einer Finalrunde gewannen die Veilchen fünfmal (darunter das Heimspiel 2023/24 mit

1:0) – bei zwei Remis und einem WAC-Sieg (den erst vor kurzem am 11. Mai mit 4:0 auswärts, worauf FAK-Coach Michael Wimmer entlassen wurde). Der RZ Pellets WAC gewann in dieser BL-Saison zwei der vier Spiele gegen die Favoritner, das gelang den Kärntnern zuletzt 2020/21 – mehr Saisonsiege waren es für die Wolfsberger in diesem BL-Duell nur 2014/15 (3).

Die Austria setzte sich in K.O.-Duellen gegen den WAC immer durch: im Uniqa-ÖFB-Cup Viertelfinale 1985 und 2013, im Halbfinale 2015 und in der ADMIRAL Bundesliga im Playoff-Finale 2021. Jedes dieser fünf Spiele gewann die Wiener Austria in der regulären Spielzeit. Die Gäste vom Verteilerkeis treten zum dritten Mal im Playoff-Halbfinale an und blieben dabei bislang ohne Niederlage und Gegentor (1:0 gegen den SCR Altach 2019/20 und 3:0 beim TSV Hartberg 2020/21). Der WAC verlor vergangene Saison in der ADMIRAL Bundeslga das Playoff-Halbfinale mit 1:2 gegen den SC Austria Lustenau.

Die Gastgeber um den ehemaligen Austria Wien-Coach Manfred Schmid verloren nur zehn der 32 Spiele in dieser BL-Saison – erstmals seit 2019/20 so wenige (damals sogar nur 8). Der WAC gewann vier seiner letzten fünf BL-Spiele (1N) und feierte dabei genauso viele Siege wie in den vorherigen 14 BL-Spielen zusammen. Die letzten drei BL-Spiele wurden gewonnen – eine längere Siegesserie gab es für die Kärntner zuletzt im Herbst 2021 (5S).

Bisherige Duell-Bilanz Saison 2023/2024: Ein Mal 0:0 in Wien-Favoriten, je ein 1:0-Sieg für beide Teams in Wolfsberg und ein 4:0 des FAC in der Generali Arena; ergo 2S WAC, 1S FAK, 1 U, Gesamtscore: 5:1 für die Wölfe.

Schiedsrichter: Stefan Ebner/Oberösterreich. Ligaportal-Tipp: 1:2 n. V.

