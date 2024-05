Der LASK präsentiert seinen ersten Neuzugang in der Sommertransferperiode. Mit dem Niederländer Melayro Bogarde sicherten sich die Athletiker die Dienste eines jungen Defensivspielers von der TSG Hoffenheim, der einen Vertrag bis 31. Mai 2028 unterzeichnete.

Der 21-Jährige wechselt ablösefrei zum LASK. Er bekleidet zumeist die Position im defensiven Mittelfeld, weist aber auch Erfahrung in der Abwehrkette auf. Den überwiegenden Teil seiner Ausbildung im Nachwuchsbereich genoss er in seiner Heimatstadt bei Feyenoord Rotterdam. Im Sommer 2018 schloss sich Bogarde der TSG Hoffenheim an, wo er nach zwei Jahren im Mai 2020 als 17-Jähriger sein Debüt für die Profimannschaft in der deutschen Bundesliga gegen den FSV Mainz gab.

Bogarde brachte es auf 17 Profi-Einsätze für die Hoffenheimer, darunter vier in der UEFA Europa League. Weitere 52-mal lief der Niederländer für die Zweitvertretung der TSG auf, Leihen führten den Defensivspieler darüber hinaus in seine Heimat zu PEC Zwolle und zum FC Groningen. Auch Länderspielerfahrung weist der 21-Jährige bereits auf, von der U15 bis zur U21 fand sich Bogarde regelmäßig im Aufgebot der niederländischen Nachwuchsnationalteams ein.

Radovan Vujanovic, Geschäftsführer Sport:

„Mit Melayro konnten wir einen sehr spannenden Spieler für uns gewinnen. Er ist ein flexibel einsetzbarer, junger Defensivspieler, der mit seinen Stärken perfekt in unser Profil passt. Wir sehen in ihm hohes Entwicklungspotenzial, weshalb wir uns bewusst für einen langfristigen Vertrag entschieden haben. Wir sind überzeugt, dass er eine absolute Bereicherung für unser Spiel werden kann.“

Melayro Bogarde:

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und die Aufgabe beim LASK. Der Verein hat sich enorm um mich bemüht und mir von Beginn an ein richtig gutes Gefühl gegeben. Die vorhandene Infrastruktur mit der Raiffeisen Arena hat mir ebenfalls sehr imponiert und ich bin überzeugt, hier ideale Bedingungen vorzufinden, um mich weiterzuentwickeln. Ich werde alles dafür geben, mich mit meinen Stärken bestmöglich einzubringen und der Mannschaft zu helfen.“

Foto: LASK