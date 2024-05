Nach den Grazer Meistern SK Sturm (Bundesliga) und GAK 1902 (2. Liga) hat mit dem TSV Hartberg auch ein dritter steirischer Klub in diesen Mai-Tagen Großes vor, der schon Großartiges in dieser Saison 2023/24 geleistet hat. Der Überraschungs-Fünfte geht in die "Over-Time", hat noch zwei "Bonus-Spiele", um zum zweiten Mal in seiner Klub-Historie international vertreten zu sein. Im BL-Europacup-Play-off-Finale geht es im Hinspiel zur Wiener Austria (Fr., 19:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Selbstvertrauen tankten die Schopp-Elf beim 3:0-Sieg am Sonntag beim SK Rapid, nach dem 1:0-Coup in Hütteldorf bereits im August.

"Haben unglaubliche Entwicklung in dieser Saison hingelegt und wollen jetzt Kirsche auf Torte setzen"

Gegenüber der makellosen Saisonbilanz gegen den SK Rapid, ist jene gegen deren Erzrivalen Austria Wien in dieser Saison für die Hartberger allerdings ausgeglichen. So gab es im Grunddurchgang daheim einen 2:1-Sieg, den Doppelpacker Donis Avdijaj (43./51. Min.) nach 0:1-Rückstand (Andreas Gruber) am 17. September ermöglichte, ehe im Retourmatch am 10. Februar zum Jahresauftakt die Veilchen den "Spieß umdrehten" und nun ihrerseits einen 0:1-Rückstand (Entrup, 5. Min.) dank Toren von Huskovic (13.) sowie dem Doppelschlag von Fitz (51.) und Vucic (55.) in einen vollen Erfolg (3:1) verwandelten.

Für den TSV ist es nunmehr die dritte Play-off-Teilnahme. Und zum dritten Mal geht es gegen die Wiener Austria, die am Dienstagabend im Halbfinale beim RZ Pellets WAC dank einem kuriosen Lastminute-Tor von Dominik Fitz mit 2:1 siegte und den Aufstieg in das Finale gegen die Hartberger schaffte. 2020 gewannen die Ost-Steirer das Gesamtduell (3:2, 0:0) und qualifizierten sich für Europa. 2021 verloren die Blau-Weißen das Halbfinale zuhause (0:3).

"Wenn wir so auftreten wie am Sonntag in Wien, kommen wir mit einem guten Resultat nach Hartberg"

TSV-Cheftrainer Markus Schopp: "Wir freuen uns auf beide Spiele, vor allem jetzt auf den Auftakt in Wien. Ein sehr attraktiver Gegner und eine Mannschaft, die den Anspruch hat, in der Tabelle sehr weit oben zu stehen und aus diesen beiden Spielen gegen Hartberg sich für die Conference League zu qualifizieren. Wir haben eine unglaubliche Entwicklung in dieser Saison hingelegt und wollen jetzt die Kirsche auf die Torte setzen.

In Wien wollen wir dazu den ersten Schritt machen und am Dienstag den zweiten. Wir freuen uns extrem auf einen sehr schweren Gegner und wissen, dass es kein leichtes Unterfangen ist, international zu spielen."

Offensivspieler Dominik Frieser: "Ich glaube, dass es ein Spiel auf Augenhöhe wird und Kleinigkeiten entscheiden werden. Aber ich bin guter Dinge, dass wir - wenn wir so auftreten wie am Sonntag in Wien - mit einem guten Resultat nach Hartberg kommen, daheim den finalen Schritt machen und uns den internationalen Startplatz holen!"

Am morgigen Freitag startet für unsere Mannschaft mit dem Auswärtsspiel bei der Wiener Austria (19:30 Uhr) das letzte Kapitel der Saison.



