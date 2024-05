Der neue österreichische ADMIRAL Bundesliga-Fußballmeister und Double-Gewinner SK Puntigamer Sturm Graz gibt soeben bekannt, dass Geschäftsführer Sport Andreas Schicker ein Bekenntnis zum aktuellen Doublesieger abgibt und weiterhin die sportlichen Geschicke der Schwoazn leiten wird. Der 37-Jährige, der zuletzt u.a. auch mit dem deutschen Bundesligisten TSG Hoffenheim in Verbindung gebracht wurde, kam im November 2018 als Chefscout zu den Steirern, im Mai 2020 übernahm er als Geschäftsführer Sport das Ruder. Sein aktueller Vertrag läuft bis Sommer 2026.

„Jeder der mich kennt, weiß, wie sehr ich mich mit dem SK Sturm und dem Weg, den wir hier vor vier Jahren eingeschlagen haben, identifiziere"

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker (im Foto mit Cheftrainer Christian Ilzer) erklärt: „Jeder der mich kennt, weiß, wie sehr ich mich mit dem SK Sturm und dem Weg, den wir hier vor vier Jahren eingeschlagen haben, identifiziere. Es war in den letzten Monaten und Jahren aber auch nie ein Geheimnis, dass es immer wieder Interesse an meiner Person gab – was ich als Auszeichnung für Sturm Graz und die Arbeit, die von allen hier im Verein verrichtet wird, verstehe. Daher habe ich mir auch die aktuelle Entscheidung nicht leicht gemacht.

Mit diesem Bekenntnis will ich nun frühzeitig Klarheit für mich, meinen Verein und alle potenziellen Interessenten schaffen. Fest steht, dass wir hier in Graz gemeinsam etwas Großartiges aufgebaut haben, ich mich hier sehr wohl fühle und daher mit voller Überzeugung weiterhin alles für den SK Sturm geben werde. Dass wir in der kommenden Saison in der Champions League spielen werden, ist natürlich auch ein enormer Anreiz und ganz generell möchte ich festhalten: Wir haben noch große Ziele – mein Ehrgeiz für die bevorstehenden Aufgaben mit dem SK Sturm könnte nicht größer sein!"

"Andreas Schicker und der SK Sturm, das passt einfach zusammen"

Präsident Christian Jauk meint: "Andreas Schicker und der SK Sturm, das passt einfach zusammen. Dass unglaubliche sportliche Erfolge wie die unseren – an denen Andi Schicker als Geschäftsführer Sport natürlich maßgeblich beteiligt war – Begehrlichkeiten wecken, ist nur natürlich im Fußball. Ich möchte allerdings betonen, wie offen, gegenseitig wertschätzend und gut unsere Gespräche auch in den letzten Wochen waren.

Wir alle sind froh, dass sich Andreas Schicker für einen Verbleib beim SK Sturm entschieden hat und sind gemeinsam extrem motiviert für die bevorstehenden Aufgaben."

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at