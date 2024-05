Als Thomas Darazs am 10. April beim LASK das Zepter vom glücklosen Cheftrainer Thomas Sageder, der wiederum mit der Saison 2023/24 für Dietmar Kühbauer kam, übernahm, war ungewiss, ob die Linzer Rang 3 schaffen. Doch der 46-jährige Wiener brachte die Athletiker mit vier Siegen in seinen ersten fünf ADMIRAL Bundesliga-Spielen auf Kurs Europa League-Playoff-Platz (Einstieg 4. Runde im August). Platz 3 war vorzeitig realisiert, Mission als Interims-Trainer beendet, zurück als Sportlicher Leiter der AKA U18. Doch kommt es vielleicht anders und ist Darazs auch mit der neuen Saison Chefcoach beim LASK?

Gibt Thomas Darazs nun doch als Cheftrainer auch in der neuen Saison 2024/25 beim LASK die Richtung vor?

Anfang des Jahres aus Belgien mit Andreas Wieland zum LASK

Laut Informationen des „OÖ Volksblatt“ ja! Das Medium berichtet, dass die Linzer Athletiker sich auf eine weitere Zusammenarbeit mit dem bisherigen Interimstrainer geeinigt haben. Eine offizielle Bestätigung vom Traditionsklub aus Oberösterreich solle dem Vernehmen nach in den kommenden Tagen erfolgen. Thomas Darazs war nach der Ablöse von Thomas Sageder Mitte April nur als Chefcoach eingesprungen, weil er über die notwendige Trainerlizenz verfügt.

Wie in der Vorsaison landete der LASK auch heuer am Saisonende auf einem "Stockerlplatz", respektive dem "angestammten" Rang drei. Damit steigen die Schwarz-Weißen am 22. August in das Europa League-Playoff aus Hin- und Rückspiel (29.08.) ein. Scheitern die Stahlstädter, sind sie zumindest fix in der Gruppenphase der UEFA Europa Conference League.

Thomas Darazs war bis Ende 2023 Co-Trainer unter dem ehemaligen LASK-Chefcoach Andreas Wieland beim belgischen Zweitligisten Beerschot V.A.! Wieland kehrte Anfang des Jahres zu den Linzern zurück und übernahm die Funktion als Technischer Direktor. Darazs, der als aktiver Mittelfeldspieler bis 2003 u.a. 97 Bundesliga-Partien für Austria Wien und die SV Ried absolvierte, kam mit aus Belgien in die oberösterreichische Landeshauptstadt und wurde Sportlicher Leiter in der AKA U18 des LASK.

Nach 44 Pflichtspielen verabschiedete sich der LASK am vergangenen Wochenende in die Sommerpause. Ein letzter Rückblick auf die Saison 2023/24.

