Er wurde im osthessischen Fulda geboren, stammt aus dem Nachwuchs vom SK Rapid, absolvierte von 2012 - 2018 gesamt 204 Spiele (45 Tore, 30 Assists) für die ADMIRAL Bundesliga-Mannschaft der Hütteldorfer, sein Vater Fred war Matchwinner beim UEFA-Cup-Triumph 1980 von Eintracht Frankfurt: Louis Schaub. Der im Sommer 2018 vom SK Rapid zum 1. FC Köln wechselte und über Stationen beim Hamburger SV, FC Luzern derzeit bei Hannover 96 unter Vertrag steht (bis 2025). Doch laut "Kurier" will der österreichische Rekordmeister den 29-jährigen Edeltechniker mit dem linken "Schokoladenfuss" zurückholen.

Louis Schaub! Derzeit bei Hannover 96 noch in den Vereinsfarben schwarz-weiß-grün, bald wieder in Grün-Weiß beim SK Rapid?

29 ÖFB-Teameinsätze vom 29-Jährigen

Beim Tabellenvierten der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24, der am 25. Juli in die 2. Runde der UEFA-Europa League-Qualifikation einsteigt, wird an einem schlagkräftigen Kader für die kommende Spielzeit gebastelt.

Seit seinem Abgang vor sechs Jahren wurde Louis Schaub (geb.: 29.12.1994, Sohn einer Österreicherin und eines deutschen Vaters), der 29 Länderspiele für das ÖFB-A-Team absolvierte (acht Tore), wiederholt mit einem Comeback bei seinem Ex-Klub Rapid gehandelt. Laut Kurier befinden sich die Grün-Weißen derzeit in Verhandlungen mit seinem aktuellen Verein Hannover 96. Bereits im Vorjahr gab es Gespräche mit den Niedersachsen.

Die abgelaufene Saison beendete Hannover 96 mit 52 Punkten auf Rang 6. Louis Schaub, dessen Marktwert bei 1 Mio. Euro liegt (Quelle: Transfermarkt.de), brachte es dabei auf 30 Pflichtspiel-Einsätze (vier Tore, drei Assists). In der österreichischen Bundesliga absolvierte der filigrane Mittelfeldspieler 160 Einsätze (25 Tore, 24 Assists).

Jugendvereine: FC Admira Wacker Mödling (9/2001-9/2007), SK Rapid (9/2007-6/2011)

Archivfoto: Josef Parak