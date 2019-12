Für Medizincheck in England: Minamino-Transfer zu Liverpool nur noch Formsache!

Details Mittwoch, 18. Dezember 2019 11:36

Der Transfer von Takumi Minamino zum FC Liverpool rückt näher und wird immer konkreter. Wie Sky Sport News am Mittwoch vermeldet, soll sich der 24-jährige Japaner bereits in England befinden, um dort die obligatorischen medizinischen Tests zu absolvieren. Die Wahrscheinlichkeit ist demnach sehr groß, dass der technisch starke Offensivmann noch vor Weihnachten bei den Reds unterschreiben wird. Minamino soll in seinem Vertrag beim FC Red Bull Salzburg, für den er seit nunmehr knapp fünf Jahren kickt, eine Ausstiegsklausel in der Höhe von 8,5 Millionen Euro verankert haben.

Takumi Minamino steht vor einem Transfer zum FC Liverpool. Foto: GEPA/Red Bull Media

