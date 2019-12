Austria Wien hält nun doch Wintertrainingslager ab!

Details Donnerstag, 19. Dezember 2019 12:28

Der FK Austria Wien hält im Winter doch ein Trainingslager in wärmeren Gefilden ab. Wie die Veilchen via Presseaussendung mitteilen, werden sowohl die Kampfmannschaft der Wiener Austria als auch die Young Violets (2. Liga) vom 24.-31. Jänner 2020 ihre Zelte in Belek (Türkei) aufgeschlagen. Zuletzt hatte man ja verkündet, dass man aufgrund der ungemütlichen finanziellen Lage das Trainingslager sowie die Weihnachtsfeier aus dem Budget gestrichen habe. „Man kann sich nur bei allen Leuten bedanken, die uns jetzt unterstützen. Gewisse Dinge funktionieren gegenwärtig, weil wir in den vergangenen Wochen sehr transparent kommuniziert haben“, wird Sportvorstand Peter Stöger zitiert.

Foto: Josef Parak

Stöger: "Das hat es noch nie gegeben"

„Dass wir mit beiden Mannschaften zur selben Zeit bei einem Trainingslager unter einem Dach wohnen, hat es noch nie gegeben, zeigt aber auch, dass die schon oft angesprochene Verzahnung hiermit sehr gut umgesetzt wird“, so Stöger weiter. Die Mannschaften von Christian Ilzer und Harald Suchard werden auch im selben Flieger sitzen.

Die Vorbereitungstermine der Veilchen

06.01., Nachmittag: Trainingsauftakt

07.-08.01.: Leistungstests in den Fitnessräumlichkeiten der Generali-Arena

11.01., 14.00 Uhr: SC Wr. Neustadt (a)

18.01., 14.00 Uhr: FAC (h)

22.01., Uhrzeit & Gegner offen (h)

24.01. – 31.01.: Trainingslager in der Türkei (Spiele am 27.01. & 30.01. – Gegner offen)

08.02., 12.00 Uhr: Juniors OÖ (h)

08.02., 14.00 Uhr: MFK Ruzomberok (h)

