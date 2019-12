Transfer im Winter? Dieses Wahnsinns-Gehalt fordert Haaland angeblich!

Details Donnerstag, 19. Dezember 2019 11:59

Einen Hammer-Transfer machte der FC Red Bull Salzburg am Donnerstagvormittag bereits offiziell: Takumi Minamino verlässt die Bullen nach fünf Jahren und schließt sich dem FC Liverpool an (Ligaportal berichtete: Mega-Transfer offiziell: Takumi Minamino wechselt von Salzburg zu Liverpool!). Die Wahrscheinlichkeit, dass es in diesem Winter noch zumindest einen weiteren Top-Transfer aus Salzburger Sicht zu vermelden gibt, ist groß. Der 19-jährige Norweger steht nämlich bereits seit Wochen im Fokus der medialen Szenerie.

Foto: GEPA/Red Bull Media

Acht Millionen Euro pro Jahr?

Mit Manchester United, Borussia Dortmund und RB Leipzig haben der Top-Goalgetter sowie sein Berater Mino Raiola und sein Vater Alf-Inge Haaland bereits Gespräche geführt. Nun berichtet die Marca, dass der 19-Jährige im Falle eines Wechsels im Winter ein Wahnsinns-Gehalt in der Höhe von acht Millionen Euro pro Jahr fordern soll. Eine Summe, die der deutsche Bundesligist RB Leipzig wohl nicht stemmen kann. Manchester United hingegen schon, wie die Marca weiters berichtet. Am Freitag vor einer Woche besuchte ManU-Coach Ole Gunnar Solskjaer den Shootingstar in Salzburg, um ihn von einem Transfer auf die Insel zu überzeugen (Star-Coach besuchte Shootingstar Haaland in Salzburg!).

