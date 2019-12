Video: Rund 3000 Besucher beim 1. Weihnachtssingen des SCR Altach!

Details Montag, 23. Dezember 2019 19:41

Neben dem SK Rapid Wien (Video: Rapid-Kicker singen gemeinsam Weihnachtslieder!) hat auch der SCR Altach in diesem Jahr erstmals ein Weihnachtssingen im Stadion veranstaltet. Rund 3000 Menschen versammelten sich gestern in der Altacher Cashpoint-Arena, um gemeinsam mit Unterstützung der Chöre „VOX – Voices of Xiberg“ und „Frechdax“ Weihnachtslieder anzustimmen. Neben klassischen Weihnachtliedern wie „Leise rieselt der Schnee“ oder „Oh du Fröhliche“ sorgten auch englischsprachige Hits wie „This Little Light of mine“ oder „Jingle Bells“ für Weihnachtsstimmung in der besinnlichsten Zeit des Jahres.

Foto: SCR Altach



Quelle: YouTube

