Trainingsstart, Testspiele, Trainingslager: So bereitet sich der WAC auf das Frühjahr vor!

Seit dem 23. Dezember steht offiziell fest, dass Ferdinand Feldhofer der neue Trainer des WAC ist und damit Mohamed Sahli nachfolgt. Sahli hatte den WAC nach dem Abgang von Gerhard Struber nach England interimistisch übernommen. Der 40-jährige gebürtige Steirer soll nun den von Ilzer, Struber und Sahli erfolgreich eingeschlagenen Weg fortführen. „Seine Vorstellungen decken sich mit unserer Philosophie und wir wollen uns mit ihm weiterentwickeln und unseren eingeschlagenen Weg fortführen“, erklärte WAC-Präsident Dietmar Riegler in einer Aussendung.

Trainingsstart am 7. Jänner - Trainingslager in Belek

Am Dienstag, dem 7. Jänner 2020, bittet Neo-Trainer Feldhofer seine Spieler zum ersten Training im neuen Kalenderjahr. Das erste Testspiel der Wolfsberger im Jahr 2020 steigt am 11. Jänner um 14 Uhr gegen Austria Klagenfurt, dem aktuellen Tabellenzweiten der 2. Liga. Diese Partie wird auf der Sportanlage in St. Andrä stattfinden. Eine Woche darauf, am 18. Jänner, geht es für die Kärntner nach Kapfenberg, wo ein Probegalopp gegen den KSV 1919 auf der Agenda steht. Am Mittwoch, dem 22. Jänner 2020, heben die Wölfe in Richtung Trainingslager nach Belek (TUR) ab.

An der türkischen Riviera werden die Wolfsberger zwei Testpartien absolvieren. Das erste Vorbereitungsspiel im Rahmen des Trainingslagers geht am 24. Jänner über die Bühne. Gegner ist der rumänische Erstligist Universitatea Craiova. Die Anstoßzeit steht noch nicht fest. Ein weiteres Testspiel ist für Donnerstag, den 30. Jänner, angesetzt. Gegner und Uhrzeit werden noch bekannt gegeben.

Am 31. Jänner 2020 kehrt der WAC zurück nach Österreich, wo am 8. Februar das letzte Testspiel der Vorbereitung ansteht. Gegner ist der slowenische Ertligist NK Rudar Velenje (Spielort: Wolfsberg). Das erste Pflichtspiel im neuen Jahr bestreiten die Wölfe am 15. Februar 2020 um 17 Uhr daheim gegen den TSV Hartberg (19. Bundesliga-Runde).

