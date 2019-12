Auswärts hui - Zuhause pfui: Statistischer Rückblick auf den Bundesliga-Herbst!

Details Dienstag, 31. Dezember 2019 10:17

Der Herbstdurchgang in der Tipico Bundesliga war spannend, mitreißend, spektakulär und vor allem torreich. Insgesamt 383 Treffer sind in den ersten 18 Runde in dieser Saison gefallen. Das macht einen famosen Schnitt von 3,55 Toren pro Partie. Das ist der höchste Schnitt seit Gründung der Tipico Bundesliga 1974. Dieser Wert ist im internationalen Vergleich absolut top: In keinem anderen Land der aktuellen Top 30 der UEFA-5-Jahreswertung, wurden im Schnitt so viele Tore erzielt wie in der Tipico Bundesliga.

Austria-Rekord eingestellt: Der LASK konnte im Herbst alle neun Auswärtsspiele gewinnen. Foto: Josef Parak

Mehr Auswärtssiege als Heimerfolge

Besonders auffällig: Einige Bundesliga-Klubs scheinen sich in der Fremde wohler zu fühlen als im eigenen Stadion. In den ersten 18 Runden gab es acht Auswärtssiege mehr als Heimsiege. Sollte es am Ende dieser Saison noch immer mehr Auswärts- als Heimerfolge geben, wäre dies ein Rekord -> bislang gab es nämlich in keiner kompletten Spielzeit mehr Auswärts- als Heimsiege.

Kurios: Zehn Bundesliga-Teams konnten nicht einmal die Hälfte ihrer Heimpartien gewinnen. Nur der TSV Hartberg (5 Heimsiege) und Red Bull Salzburg (8 Heimsiege) schafften dies. Auswärts sieht das ganz anders aus: Mit LASK (9), Rapid (7), Salzburg (5), WAC (5) konnten gleich vier Mannschaften mehr als die Hälfte ihrer Auswärtspartien mit einem Sieg abschließen.

Nur Salzburg und Hartberg konnte zumindest die Hälfte ihrer Heimspiele gewinnen. Foto: GEPA/Red Bull Media

LASK stellt Rekord der Austria ein

Der LASK stellte mit neun Bundesliga-Auswärtssiegen en suite sogar einen Rekord ein: Neun Auswärtssiege in Folge waren in der Bundesliga zuvor nur dem FK Austria Wien gelungen (1985/86). Der LASK avancierte im Kalenderjahr 2019 zu einer absoluten Auswärtsmacht. Insgesamt feierten die Athletiker in diesem Jahr 14 Auswärtssiege in der Bundesliga - so viele wie kein anderes Team im Vergleichszeitraum.

Auch am 6. Spieltag in dieser Saison brillierten die Auswärtsmannschaften. In dieser Runde gab es sechs Auswärtssiege, in denen die Gästeteams insgesamt 17 Tore erzielten. Mehr Treffer der Gastmannschaften gab es nur in der 11. Runde 1985/86 (19 Stück).

In der 6. Runde feierte Rapid u.a. einen 3:1-Auswärtssieg im Wiener Derby. Foto: Josef Parak

Rapid mit ausbaufähiger Heimbilanz - Austria schwächstes Auswärtsteam der Liga

So gut die diversen Teams in der Fremde performt haben, so ausbaufähig ist deren Heimbilanz. Beim LASK stehen den 27 Auswärtspunkten in neun Spielen nur 15 Zähler in neun Heimspielen gegenüber.

Der SK Rapid, der in der Auswärtstabelle mit 22 Punkten auf Rang zwei liegt, konnte daheim nur zwei Partien gewinnen (Rang sieben in der Heimtabelle). Deswegen sprach Neo-Präsident Martin Bruckner zuletzt davon, dass er Rapid wieder zu einer Heimmacht machen wolle.

Bei der Austria hingegen sieht es anders aus. Während die Veilchen daheim 14 Punkten holten und in der Heimtabelle auf dem soliden fünften Rang liegen, hat man in fremden Stadien eine katastrophale Bilanz aufzuweisen: Nach 18 Runden belegen die Violetten mit nur sieben Punkten in neun Gastspielen den letzten Rang in der Auswärtstabelle.

