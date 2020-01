Rapid-Youngsters gewinnen prestigeträchtigen Mercedes Benz Junior Cup in Sindelfingen!

Details Sonntag, 05. Januar 2020 15:01

Der SK Rapid Wien hat zum zweiten Mal nach 2016 den Mercedes Benz Junior Cup gewonnen. Die Youngsters des SK Rapid feierten im Finale der 30. Auflage des renommierten U19-Hallenturniers in Sindelfingen (GER) einen bemerkenswerten 4:0-Sieg gegen die Altersgenossen von RB Leipzig. Im Halbfinale hatten sich die grün-weißen Youngsters ebenfalls souverän mit 4:0 gegen die Glasgow Rangers durchgesetzt. Am gestrigen Samstag konnten die Rapid-Youngsters mit dem Gruppensieg aufzeigen (Rapid-Youngsters zeigen beim Mercedes Benz Junior Cup in Sindelfingen auf!).

Foto: SK Rapid Wien

Rapid lässt RB Leipzig keine Chance - Demir erneut MVP des Turniers

Mustafa Kocyigit brachte die Wiener im Finale mit 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit drehten die Hütteldorfer so richtig auf. Vor allem der 16-jährige Yusuf Demir, der im vergangenen Jahr zum Spieler des Turniers gewählt worden war, sorgte erneut für Aufsehen. Zunächst stellte Demir mit einem herrlichen Lupfer auf 2:0, ehe er von einem Patzer der Leipziger profitierte und das Leder überlegt im halbleeren Tor unterbrachte. Für den 4:0-Endstand sorgte Tobias Hedl nach Vorlage des überragenden Yusuf Demir, der wie schon im Vorjahr zum MVP des Turniers gewählt wurde.

Die Highlights vom Finale gegen RB Leipzig

WAS FÜR EIN SIEG IM FINALE! Der Gewinner des @MercedesBenz JuniorCup 2020 heißt @skrapid. 🎉 In einem torreichen Endspiel sind die Wiener ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und haben 4:0 gegen @DieRotenBullen gewonnen. 🏆⚽ #MBJC20 pic.twitter.com/piwhqDaQWt — Mercedes-Benz Junior Cup (@mbfussball) January 5, 2020

C H A P E A U! 👑

Yusuf #Demir wird wie im Vorjahr zum MVP des @mbfussball gewählt. 👏💚 #MBJC20 pic.twitter.com/uHZvd2a8oW — SK Rapid Wien (@skrapid) January 5, 2020

Sowas von verdient, unglaubliche Leistung, Burschen!💚💚 pic.twitter.com/6gPApMuiAT — SK Rapid Wien (@skrapid) January 5, 2020

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten