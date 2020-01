Offiziell: Marcel Ritzmaier folgt Gerhard Struber zum FC Barnsley!

Details Montag, 06. Januar 2020 16:34

Nunmehr ist es fix: Marcel Ritzmaier verlässt den RZ Pellets WAC und wechselt zum englischen Zweitligisten FC Barnsley, wo seit Ende November der ehemalige WAC-Coach Gerhard Struber am Werk ist. Der 26-Jährige unterschreibt bei Barnsley einen Vertrag bis Sommer 2022. Informationen des Kurier zufolge soll Ritzmaier in seinen Vertrag beim WAC eine Ausstiegsklausel gehabt haben.

Foto: Gerhard Pulsinger

Stimmen zum Transfer

Ritzmaier, der im Juli 2018 beim WAC anheuerte, erzielte in 57 Spielen mit dem WAC-Wappen auf der Brust fünf Tore und bereitete 14 Tore vor.

„Marcel ist ein besonderer Spieler. Er kann in der von mir als Nummer acht, sechs und zehn bezeichneten Form spielen. Er ist ein erfahrener und technisch versierter Spieler, der auch schnell ist. Ich bin sehr froh, dass er sich für Barnsley FC entschieden hat. Marcel hilft mir, unserem Team und auch unseren Fans. Er wird ein guter Spieler für diesen Verein sein", wird Gerhard Struber auf der Homepage des FC Barnsley zitiert.

Marcel Ritzmaier selbst sagt: „Ich freue mich sehr, bei Barnsley FC unterschrieben zu haben und in England zu spielen. Ich habe achteinhalb Jahre in den Niederlanden und auch in Österreich und in der Europa League gespielt, also hoffe ich, dass ich etwas Erfahrung in die Mannschaft einbringen kann. Ich habe eine gute Beziehung zu Gerhard und Max, ich kenne sie als Trainer und sie kennen mich als Spieler. Die Art, wie sie spielen wollen, passt mir sehr gut und ich bin glücklich, mit ihnen zu arbeiten."

📄🖊️ We are delighted to announce the signing of Marcel Ritzmaier, who joins from @WolfsbergerAC!#YouReds | #WelcomeMarcel pic.twitter.com/EQHmli7ZlH — Barnsley FC (@BarnsleyFC) January 6, 2020

