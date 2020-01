ÖFB-Legionär Stefan Ilsanker mit Vergewaltigungs-Vorwurf konfrontiert!

Details Donnerstag, 09. Januar 2020 08:44

Der ÖFB-Teamspieler Stefan Ilsanker sieht sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Wie die Staatsanwaltschaft Salzburg gegenüber den Salzburger Nachrichten bestätigt, wird gegen den ehemaligen Kicker von Red Bull Salzburg wegen eines Vergewaltigungsverdachts ermittelt. Demnach habe eine 26-jährige Salzburgerin angegeben, in der Nacht am 4. Jänner dieses Jahres in einer Wohnung im Salzburger Stadtteil Liefering vom 30-jährigen RB-Leipzig-Legionär vergewaltigt worden zu sein.

Foto: GEPA pictures/Red Bull Media

Ilsanker weist Vorwurf entschieden zurück

„Offenbar waren mehrere Personen in der Wohnung anwesend“, schreiben die SN, die auch berichten, dass reichlich Alkohol im Spiel gewesen sei. Der ÖFB-Teamkicker selbst weist "den schweren Vorwurf entschieden zurück“, berichtet Kurt Jelinek, Anwalt der RB-Leipzig-Profis. „Zu dem, was sich in der Wohnung zugetragen hat, gibt es erhebliche Widersprüche. Ich bin überzeugt davon, dass mein Mandant unschuldig ist", erklärt er weiter.

Für Stefan Ilsanker, der auf freiem Fuß angezeigt wurde, gilt die Unschuldsvermutung.

Steht Transfer nach China im Raum?

Zuletzt wurde Stefan Ilsanker mit einem Wechsel nach China in Verbindung gebracht. Da es der 30-Jährige in dieser Saison lediglich auf fünf Bundesliga-Einsätze gebracht hat, würde RB Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche einen Abgang Ilsankers nicht ausschließen: "Er hat es bei seinen letzten Einsätzen auf jeden Fall gut gemacht. Der Trainer verspricht aber keinem Spieler Spielzeit. Sollte er im Januar auf uns zukommen, werden wir uns natürlich zusammensetzen", so Krösche gegenüber der Bild-Zeitung.

