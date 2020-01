Tarkan Serbest verlässt nach knapp 15 Jahren die Austria!

Details Donnerstag, 09. Januar 2020 21:27

Der FK Austria Wien gibt den ersten Abgang in dieser Transferperiode bekannt: Tarkan Serbest verlässt die Veilchen nach knapp 15 Jahren und wechselt zu Kasimpasa Istanbul (aktueller Tabellenvierzehnter der Süper Lig). Bereits in der Saison 2018/19 war der 25-Jährige an diesen Klub verliehen. Serbest hatte sich 2004 dem Austria-Nachwuchs angeschlossen und machte anschließend seinen Weg bis in die Profimannschaft, für die er letztlich 140 Pflichtspiele bestritt (sechs Tore, elf Vorlagen). Im Mai 2018 debütierte der Mittelfeldspieler für das türkische A-Nationalteam.

Foto: GEPA/Red Bull Media

"Werte und violetten Farben werden immer besondere Bedeutung für mich haben"

„Nach 15 Jahren bei der Austria werden der Klub, seine Werte und die violetten Farben immer eine besondere Bedeutung für mich haben. Ich möchte mich bei allen Trainern und Betreuern, die ich hatte, und bei allen Mitarbeitern bedanken. Zudem natürlich auch bei allen Fans, die auch in schwierigeren Zeiten hinter dem Klub stehen und ohne die alle Erfolge nicht einmal halb so schön wären. Ich werde der Austria weiterhin fest die Daumen drücken und blicke jetzt gespannt auf meine neue Herausforderung", so Tarkan Serbest, der sich abseits des Platzes immer wieder für soziale Projekte einsetzte (Ligaportal berichtete: Feine Geste: Austria-Kicker Tarkan Serbest spendet an Obdachlose!)

