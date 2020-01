Testspiel: Sturm Graz verliert gegen deutschen Zweitligist VFL Osnabruck

Details Samstag, 18. Januar 2020 21:17 Geschrieben von Ricarda Hoy

Der SK Sturm musste im ersten Testspiel des Trainingslagers in der Türkei eine bittere Niederlage gegen den VfL Osnabrück hinnehmen. Der deutsche Zweitligist setzte sich verdient mit 3:1 (1:0) durch.

Foto: Purgstaller / Trainer Nestor El Maestro kann nach dem Spiel nicht zufrieden sein.

Osnabrück dominierte primär das Spiel, - die Grazer wirkten über weite Strecken im Umschalt- und Offensivspiel ideenlos und konnte keine Akzente setzten.

Knappe 30 Minuten brauchte es, ehe die der deutsche Zweitligist das Leder in das Tor beförderte. In der 28. Minute traf erzielte Niklas Schmidt per Freistoß aus 16 Metern in das Eck. Geburtskind Jörg Siebenhandl war chancenlos. In der 57. Minute erhöhte Osnabrück auf 2:0. Sturm wirkte paralysiert. Wieder entstand das Tor durch einen Freistoß, abermals auch durch Niklas Schmidt. Rund 20 Minuten vor dem Spielende wurde Sturm Graz stärker. In der 72. Spielminute konnte die Mannschaft von El Maestro den Ehrentreffer erzielen. Thomas Schrammel brachte einen Freistoß von der rechten Seite, mit viel Gefühl auf den Kopf von Ivan Ljubic, der unhaltbar in das Gehäuse einnickte. Doch Osnabrück legte erneut nach. Henning hatte das Auge für Girth, bediente diesen optimal in den Lauf und der 27-jährige gebürtige Magdeburger fixierte den 3:1 Endstand.

Winterfahrplan

Dienstag, 21. Jänner 2020, 18 Uhr (MEZ): SK Sturm Graz - Viitorul Constanta (ROU)

Spielort: Belek (TUR)

Freitag, 24. Jänner 2020, 18 Uhr (MEZ): SK Sturm Graz - Pogon Stettin (POL)

Spielort: Belek (TUR)

Freitag, 31. Jänner 2020, 16 Uhr: SK Sturm Graz - NK Domzale (SLO)

Spielort: Trainingszentrum Messendorf

