Austria Wien gewinnt letztes Testspiel vor Abreise ins Trainingslager!

Details Mittwoch, 22. Januar 2020 15:52

Der FK Austria Wien hat auch sein letztes Testspiel vor der Abreise ins Trainingslager nach Belek (TUR) gewonnen. Die Veilchen setzten sich am heimischen Trainingsgelände bei der Generali-Arena gegen den slowakischen Zweitligisten FC Petržalka 1898 klar mit 5:1 durch. Edomwonyi (3., 35.) und Cavlan (7.) erzielten die Treffer der Austria in der ersten Halbzeit. Zwischenzeitlich hatten die Slowaken auf 1:2 verkürzt. Nach dem Seitenwechsel sorgten Prokop (64.) und Yateke (73.) für den 5:1-Endstand. Am Freitag heben die Violetten Richtung Trainingslager in der Türkei ab.

Foto: FK Austria Wien/Köhler

Christian Ilzer resümiert: „In Summe war es ein guter Test gegen einen Gegner, der einige ehemalige Nationalspieler in seinen Reihen hat. Wir befinden uns gerade in einer Phase, in der die Spieler aufgrund der hohen Trainingsintensität ziemlich müde sind, deshalb konnten wir gewisse Dinge nicht immer abrufen. Die Spieler haben aber trotzdem versucht, die strategischen Aufträge, die wir ihnen mit auf den Weg gegeben haben, bestmöglich umzusetzen. Jetzt werden wir zwei Tage gut regenerieren, um dann am Samstag mit Vollgas ins Trainingslager zu starten.“

Austria-Kapitän Alexander Grünwald, der im ersten Testspiel gegen Wiener Neustadt kurz vor der Pause mit Rückenproblemen ausgewechselt werden musste und gegen den FAC geschont wurde, konnte wieder spielen. Verletzt fehlten Dominik Fitz (Bauchmuskeln), Maximilian Sax (Leistenbeschwerden), Benedikt Pichler (Reha nach Sprunggelenks-OP), Alexandar Borkovic (Ermüdungsbruch im Mittelfußknochen) und Christian Schoissengeyr (Knie-OP).

