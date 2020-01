Bernd Gschweidl schießt Ried zu Testspielsieg gegen WSG Tirol!

Details Mittwoch, 22. Januar 2020 16:59

Die SV Guntamatic Ried hat im heutigen Testspiel gegen WSG Swarovski Tirol einen 2:1-Sieg eingefahren. Neuzugang Bernd Gschweidl schnürte in seinem zweiten Spiel für die Innviertler einen Doppelpack (36., 45.). Zlatko Dedic gelang in der 59. Minute per Elfmeter nur mehr der Anschlusstreffer. Während es für den Tabellenführer der 2. Liga bereits morgen mit einem Testspiel gegen Wacker Burghausen weitergeht (19 Uhr/Burgenhausen), reist das Tabellenschlusslicht der Tipico Bundesliga am Sonntag nach Spanien ab, wo in Campoamor ein zehntägiges Trainingslager auf dem Programm steht.

Foto: Harald Dostal/fodo.media

