„Alles ist hier vom Feinsten": LASK ist im Trainingslager angekommen!

Details Donnerstag, 23. Januar 2020 21:14

„Ab in den Süden“, hieß es heute für den LASK, der sich mit 25 Spielern sowie dem Trainer- und Betreuerstab auf den Weg ins Trainingslager nach Algorfa (Spanien) machte. Dort beziehen die Athletiker - wie schon im Vorjahr - das Fünf-Sterne-Hotel „La Finca“. „Alles ist hier vom Feinsten - ein Top-Niveau wie es sein muss. Die Plätze, das Essen, die Lage des Hotels - alles ist hier fantastisch“, schwärmt LASK-Coach Valerien Ismael von den Bedingungen.

Die Linzer sind im Trainingslager in Spanien angekommen. Foto: LASK

LASK möchte im Trainingslager an Prinzipien arbeiten

Etwa eineinhalb Stunden nach der Ankunft in Algorfa stand für die Linzer Europacuphelden bereits die erste Trainingseinheit auf dem Programm. Großartige Veränderungen wird der LASK-Trainer in der erfolgreichen Spielanlage wohl nicht vornehmen.

Vielmehr wird man sich auf die von Valerien Ismael vielzitierten „Prinzipien“ fokussieren. „Den Schwerpunkt des Trainingslagers stellt die Arbeit an unseren Prinzipien dar. Es ist natürlich optimal, wenn wir aufgrund des guten Wetters die Möglichkeit haben, den Spielern am Platz im Detail erklären zu können, was wir wollen. Bei Minusgraden kannst du die Spieler nicht so lange am Platz stehen lassen. Diese Tage sind daher sehr, sehr wichtig für uns. Wir haben uns deshalb auch sehr viel vorgenommen. Unser Ziel ist es, am Ende mit einem guten Gefühl nach Hause zu fliegen“, wird der gebürtige Franzose in einer Aussendung des LASK zitiert.

Am morgigen Freitag werden die Oberösterreicher bei prognostizierten 16 Grad zwei weitere Trainingseinheiten absolvieren, ehe am Samstag ein Testspiel gegen den russischen Top-Klub ZSKA Moskau auf dem Programm steht (12 Uhr).

