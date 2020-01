SCR Altach löst Vertrag mit Stürmer Brian Mwila auf!

Details Freitag, 24. Januar 2020 09:13

Der Cashpoint SCR Altach hat den Vertrag mit Brian Mwila in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst. Ursprünglich wäre der Kontrakt mit dem 25-Jährigen noch bis Sommer 2021 gelaufen. Der Mittelstürmer war im Sommer 2018 aus seiner Heimat Sambia nach Altach gewechselt. In den vergangenen eineinhalb Jahren bestritt Mwila allerdings lediglich sieben Bundesliga-Partien für die Vorarlberger, in denen er zwei Tore erzielte.

Brian Mwila wechselt nach Algerien. Foto: Cashpoint SCR Altach

