Mega-Kader von Rapid Wien im Trainingslager angekommen!

Am Montagnachmittag hob der SK Rapid Wien ins Trainingslager nach Belek ab, wo sich der 30 (!) Mann starke Kader der Hütteldorfer den Feinschliff für die Frühjahrssaison holen möchte. „Ich möchte auch die jungen Spieler sehen, wie sie sich zeigen. Ich denke, dass es ihnen nur helfen kann, wenn sie mit den arrivierten Spieler trainieren und sich weiterentwickeln“, so Kühbauer gegenüber Rapid-TV. Der gebürtige Burgenländer wird - wie schon in den zwei bisherigen Testspielen in diesem Winter - zahlreiche Talente unter die Lupe nehmen.

Rapid-Coach Didi Kühbauer setzt im Trainingslager auf zahlreiche Talente. Foto: Ligaportal

Rapid mit Riesenkader nach Belek - Verein sucht Lösung für Manuel Martic

Die ungewöhnlich große Abordnung begründet der Rapid-Coach damit, dass man gleich vier Testspiele absolvieren wird und es doch noch einige angeschlagene Spieler gibt, die in der Türkei behandelt werden müssen. Zwei Spieler konnten die Reise ins Hotel Maxx Royal nach Belek nicht antreten: Melih Ibrahimoglu (Rissquetschwunde Knie) und Manuel Martic (Probleme mit Knöchel).

Zweiterer könnte aber noch in dieser Transferperiode abgegeben werden. „Ich sage es ganz ehrlich: Wir versuchen schon, dass wir einen Klub für ihn finden, weil ich schon gerne hätte, dass er wieder spielt“, betonte Kühbauer. Martic war im Sommer 2018 ablösefrei von St. Pölten nach Hütteldorf gewechselt. Seither absolvierte der 24-Jährige 23 Pflichtspiele für den SK Rapid. Sollte sich für Martic kein Abnehmer finden, würde dessen Vertrag mit Saisonende auslaufen.

Der Rapid-Kader für das Trainingslager in Belek

Torhüter: Niklas Hedl, Paul Gartler, Tobias Knoflach und Richard Strebinger

Feldspieler: Kelvin Arase, Stephan Auer, Mateo Barac, Marko Bozic, Yusuf Demir, Christopher Dibon, Taxiarchis Fountas, Srdjan Grahovac, Leo Greiml, Adrian Hajdari, Maximilian Hofmann, Ercan Kara, Koya Kitagawa, Christoph Knasmüllner, Dejan Ljubicic, Thomas Murg, Dragoljub Savic, Stefan Schwab, Thorsten Schick, Philipp Schobesberger (absolviert Reha-Programm), Lion Schuster, Mario Sonnleitner, Filip Stojkovic, Maximilian Ullmann, Dalibor Velimirovic, Nicholas Wunsch

