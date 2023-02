Das Frauen-Nationalteam des ÖFB ist nach einer rund zweistündigen Flugreise am frühen Montag-Nachmittag in Malta gelandet, wo die Auswahl von ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann den 1. Lehrgang des Jahres 2023 bestreiten wird. Das Quartier hat das ÖFB-Team in Manikata im Nordwesten des Inselstaates aufgeschlagen.

"Niederlande wird uns vor allem defensiv fordern"

Im Fokus des zehntägigen Lehrgangs steht das Test-Länderspieldoppel gegen die Niederlande. Das erste Duell steigt am Freitag, den 17. Februar 2023, um 18 (MEZ) im Tony Bezzina Stadium.

Das 2. Aufeinandertreffen folgt am Dienstag, den 21. Februar 2023, um 18 Uhr (MEZ) im Nationalstadion Ta´Qali. Beide Spiele sind live auf ORF Sport+ zu sehen.

„Es ist schön, dass wir erstmals in diesem Jahr wieder mit dem Team gemeinsam arbeiten und auf dem Platz stehen können. Wir erwarten gegen die Niederlande zwei anspruchsvolle Duelle, die uns vor allem defensiv sehr fordern werden. Wir wollen den Lehrgang und die Duelle aber auch nutzen, um in der Offensive Akzente zu setzen und uns weiterzuentwickeln“, so die Teamchefin bei der Ankunft am Montagnachmittag.

Personell kann Irene Fuhrmann (Foto) entgegen der Erwartungen nun doch auf die Dienste von Celina Degen setzen.

Die 21-jährige Teamspielerin machte nach einer Knieblessur zuletzt große Fortschritte, stand am vergangenen Wochenende über 90 Minuten für den 1. FC Köln auf dem Platz und wird die ÖFB-Auswahl nach Absprache mit dem Klub aus der Domstadt am Rhein mit nach Malta begleiten.

Fotocredit: ÖFB/Paul Gruber