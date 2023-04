Der SK Puntigamer Sturm Graz nimmt mit sofortiger Wirkung eine Neuausrichtung in der Managementebene der Frauenfußball-Abteilung vor. Die Leitung der Abteilung wird künftig auf mehrere Personen aufgeteilt. Die Position des Technischen Direktors übernimmt Mario Karner, die sportliche Leitung wird Michael Erlitz innehaben, um die administrative Leitung kümmert sich Helmut Degen.

"Legen bei Sturm Graz bereits seit über Jahrzehnt großen Werte auf Frauenfußball"

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker (Foto) erklärt: “Uns war wichtig, die Strukturen im Frauenfußball-Bereich bei Sturm Graz weiter zu verbessern und einen weiteren Schritt in der Professionalisierung zu setzen. Mit dem Dreiergespann Mario Karner, der langjährige Erfahrung hat, dem jungen und ambitionierten Michael Erlitz und Helmut Degen, der ein langjähriger und verdienter Mitarbeiter des Vereins ist, werden wir sehr gut aufgestellt sein. Bei Sturm Graz legen wir bereits seit über einem Jahrzehnt großen Wert auf den Frauenfußball und es ist uns wichtig, dass wir am Puls der Zeit bleiben.”



Technischer Direktor Frauenfußball Mario Karner: “Dadurch, dass die Frauenabteilung in den letzten Jahren massiv gewachsen ist, sind wir zum Entschluss gekommen, dass wir uns im Verein noch professioneller und differenzierter aufstellen wollen und werden. Meine Aufgabengebiete werden zukünftig vor allem in der strategischen Ausrichtung und Entwicklung liegen.”



Sportliche Leitung Frauenfußball Michael Erlitz: “Ich freue mich, diese Aufgabe zu übernehmen und bin davon überzeugt, dass ich durch meine Ausbildungen und bisherigen Erfahrungen frischen Wind und neue Ansichten einbringen kann. Zu meinen Hauptaufgaben in den sportlichen Bereichen der Sturm Damen kommt auch die Geschäftsführertätigkeit in der Frauen AKA Steiermark - Sturm Graz.”



Administrative Leitung Frauenfußball Helmut Degen: “Wir können durch diese klare Trennung von sportlicher sowie administrativer Leitung intensiver an der Weiterentwicklung der Frauenfußball-Abteilung arbeiten. Meine Hauptaufgaben sind alle organisatorischen Tätigkeiten, das Teammanagement und die Betreuung der Spielerinnen außerhalb des Sportlichen.”

Fotocredit: RiPu