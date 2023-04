Das ÖFB-Frauen-Nationalteam hat am heutigen Dienstag im Rahmen des 2. Lehrgangs des Jahres mit den sportlichen Vorbereitungen auf die beiden freundschaftlichen Länderspiele in der ERGO Arena in Wiener Neustadt begonnen. Am Freitag, 7. April, um 20:30 Uhr trifft die Elf von Teamchefin Irene Fuhrmann auf Belgien (präsentiert von VERBUND). Am Dienstag, 11. April, wartet um 19:15 Uhr das Duell mit Tschechien (präsentiert von GEOMIX).





"Wollen 1:0-Erfolg über Belgien aus Vorjahr bestätigen"

ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann im Vorfeld der ersten Trainingseinheit am Dienstagvormittag in Bad Tatzmannsdorf: „Belgien und Tschechien sind ideale Testspielgegner, weil es wichtig ist, dass wir uns mit Teams auf Augenhöhe messen. Wir wollen den 1:0-Erfolg über Belgien aus dem Vorjahr am Freitag bestätigen."

Bereits am gestrigen Montag ist das Frauen-Nationalteam im Rahmen eines Media Days im Burgenland zusammengekommen, wo die Fuhrmann-Elf bis inklusive 11. April Quartier beziehen wird.



Trotz der verletzungsbedingten Absagen von Julia Hickelsberger-Füller (TSG 1899 Hoffenheim), Virginia Kirchberger (Eintracht Frankfurt), Jasmin Pal (1. FC Köln), Katja Wienerroither (Grashopper Club Zürich), Katharina Schiechtl (Werder Bremen) und Maria Plattner blickt die Teamchefin mit Vorfreude auf die Länderspiele Nummer drei und vier in diesem Jahr: „Es ist schön, nach einigen Monaten Pause wieder zuhause spielen zu können. Wir hoffen, dass wir gleich im ersten Spiel auf eine mitreißende Kulisse und die Unterstützung unserer Fans zählen können.“

"Generellen Aufwärtstrend des Frauenfußballs weiter vorantreiben"

Die Vorfreude im Spielerinnenkreis bestätigt auch Teamspielerin Sarah Zadrazil: „Wir haben im Februar auf Malta erneut gezeigt, dass wir Top-Nationen wie die Niederlande schlagen können, darum starten wir auch mit einem positiven Gefühl in den Lehrgang. Auch wenn es nur zwei Testspiele sind, haben wir gerade mit Belgien einen super Gegner, gegen den es in der Vergangenheit immer knappe Duelle gegeben hat. Das spricht für viel Spannung am Freitag. Wir wollen weiter Vollgas geben, den generellen Aufwärtstrend des Frauenfußballs weiter vorantreiben und freuen uns auf ein packendes erstes Heimspiel im neuen Jahr.“

Tickets für die beiden Spiele des Frauen-Nationalteams, das vor kurzem mit Rang 18 in der FIFA Weltrangliste ein neues Allzeithoch erreichen konnte, sind unter www.oefb.at/tickets erhältlich.

Fotocredit: ÖFB-Frauen-Team/Paul Gruber