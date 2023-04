Das ÖFB-Frauen-Nationalteam trifft am Dienstag, 11. April (19:15 Uhr, ORF Sport+) in der ERGO Arena in Wiener Neustadt auf Tschechien (präsentiert von GEOMIX). Im zweiten Heimspiel des Jahres binnen fünf Tagen plant die Elf von ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann die positive Serie gegen den Nachbarn auszubauen.

Laura Feiersinger war beim letzten Aufeinandertreffen mit Tschechien vor fünf Jahren per Doppelpack Matchwinnerin beim 2:0-Sieg für Rot-Weiß-Rot.

"Gegen Tschechien in jedem Moment mit voller Konzentration auf Platz sein"

„Wir haben das Belgien-Spiel in den vergangenen zwei Tagen intensiv aufgearbeitet und konnten viele wichtige Erkenntnisse daraus gewinnen. Die Art und Weise, wie wir uns nach dem schnellen Doppelschlag von Belgien zurück in die Partie gekämpft haben, war wichtig für die Moral des Teams. Morgen gilt es, in jedem Moment des Spiels mit voller Konzentration auf dem Platz zu sein“, so die Teamchefin nach dem Abschlusstraining am Ostermontag.

Personell kann Irene Fuhrmann einen Tag vor dem sechsten Aufeinandertreffen (2 Siege, 2 Remis, 1 Niederlage) mit der Elf von Teamchef Karel Rada auf den gesamten Kader zurückgreifen, personelle Rotationen schließt die Teamchefin dennoch nicht aus: „Es ist morgen die vorletzte Gelegenheit für uns, vor dem Start der Nations League im Herbst möglichst vielen Spielerinnen Einsatzminuten zu ermöglichen. Diese Option halten wir uns auch für das Spiel gegen Tschechien offen. Nur so können wir uns in der Breite bestmöglich auf den Herbst vorbereiten.“



Laura Feiersinger, die beim letzten Aufeinandertreffen mit Tschechien im März 2018 beide Treffer beim 2:0-Erfolg erzielte, zum bevorstehenden Re-Match nach fünf Jahren: "Es wird wichtig sein, dass wir den Ball gut laufen lassen, schnell spielen und so vielleicht den ein oder anderen Körperkontakt vermeiden. Wenn es darauf ankommt, müssen wir aber auch körperlich dagegenhalten."

Vor Spiel Ehrung für Jasmin Eder & Stefanie Enzinger

Für Sarah Puntigam gibt es gegen die Nummer 27 der Weltrangliste ein klares Ziel: "Uns erwartet ein Gegner, der wahrscheinlich sehr aggressiv und unangenehm spielen wird, sehr hart in den Zweikämpfen ist und gefährlich in den Umschaltmomenten sein kann. Trotzdem wollen wir versuchen, den Gegner zu dominieren und das Spiel dann letztendlich gewinnen."



Im Vorfeld der Partie werden zudem Jasmin Eder und Stefanie Enzinger anlässlich ihres Karriereendes im ÖFB-Teamdress im vergangenen Herbst sowie Laura Feiersinger für ihren 100. Einsatz gegen Italien im November des Vorjahres geehrt.

Fotocredit: ÖFB/Paul Gruber