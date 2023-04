Nach Nullnummer zur Pause zwei Traumtore für ÖFB-Team in Halbzeit 2

Im Stadio Silvio Piola im italienischen Vercelli besiegt die Auswahl von ÖFB-Teamchef Hannes Spilka am Nachmittag Gastgeber Italien mit 2:1, sichert sich nach drei Siegen aus drei Spielen den ersten Platz in der Gruppe A6 und die damit verbundene Qualifikation für die Endrunde in Belgien (18. bis 30. Juli 2023).

Hannes Spilka schickt sein Team mit drei Veränderungen im Vergleich zum 6:0-Kantersieg im zweiten Gruppenspiel gegen Griechenland auf den Platz. Tatjana Weiss, Chiara Anna D'Angelo und Linda Natter laufen anstelle von Nadine Seidl, Laura Spinn und Naika Reissner von Beginn an auf.



Die ÖFB-Auswahl startet engagiert in die Partie, bringt den Ball immer wieder in die Gefahrenzone. Die ganz großen Chancen bleiben aber aus. Auf der Gegenseite können auch die Italienerinnen durch schnelle Angriffe "Nadelstiche" setzen. Nach einem Gestocher im Strafraum hält Torfrau Mariella El Sheriff (13.). Österreich tut sich im Laufe der 1. Halbzeit immer schwerer Lösungen im letzten Drittel zu finden. Die rot-weiß-rote Defensive steht über weite Strecken sattelfest. Außer einem Kopfball von Viktoria Marie Della Peruta (43.), der knapp neben das Tor geht, lässt die Spilka-Elf nichts zu. Es geht mit einem 0:0 in die Pause.

Freistoß aus Ferndistanz zum 1:0 durch Nicole Ojukwu

Das ÖFB-Team kommt druckvoll aus den Kabinen. Ein Freistoß aus großer Distanz sollte die Führung bringen. Nicole Ojukwu zieht ab und trifft flach durch die Beine von Torfrau Viola Bartalini - 1:0 (54.). Eine Topchance von Viktoria Marie Della Peruta macht Mariella El Sherif zunichte (60.). Italien schaltet auf Angriff, lässt dabei aber Räume für Gelegenheiten von Österreich zu. Ein Schuss von Amelie Jasmine Roduner geht an die Stange (77.).



Dann macht die ÖFB-Auswahl mit dem nächsten Traumtor den Deckel drauf. Isabel Aistleitner sieht, dass Viola Bartalini etwas zu weit vor ihrem Tor steht und trifft außerhalb des Strafraums über die Keeperin zum 2:0 (79.). In der Schlussphase kann Italiens Elisa Pfattner zwar zum 1:2 verkürzen (87.), am Sieg von Österreich endet sich aber nichts mehr. Die ÖFB-Nachwuchskickerinnen fahren zur EM!

„Es ist unglaublich"

Teamchef Hannes Spilka sagt zur erfolgreichen EM-Qualifikation: „Es ist unglaublich. Dieses Gefühl nach dem Schlusspfiff ist schwer zu beschreiben. Wir haben hart auf diesen Moment hingearbeitet. Wir waren gut vorbereitet und haben am Ende verdient gegen Italien gewonnen.

Wir sind sehr gut in das Spiel gestartet und haben dann im Laufe der 1. Halbzeit etwas nachgelassen. Nach der Pause haben wir es besser gemacht und kaum mehr Chancen zugelassen. Nach dem 2:0 war für mich klar, dass wir diese Partie gewinnen und zur EM fahren.“

EM-Endrunden-Auslosung am 26. April

Spilka betont: „Wir haben in der gesamten Qualifikation eine überragende Leistung geboten, Top-Nationen geschlagen. Das macht mich überglücklich und stolz."



Die Auslosung der Endrunde erfolgt am Mittwoch, 26. April, um 10 Uhr (MEZ) im Sitz des Belgischen Fußballverbands (RBFA) in Tubize. Es ist die erste Endrunde eines Frauenturniers auf belgischen Boden.