Das ÖFB-Frauen-Nationalteam blickt mit großer Spannung auf die erstmalige Auslosung der neugeschaffenen UEFA Women´s Nations League, die am Dienstag, 2. Mai 2023, um 13 Uhr (CET) in der UEFA-Zentrale in Nyon (CH) erfolgen wird. Duelle mit dem Weltranglisten-Dritten Schweden sind dabei ebenso möglich, wie ein Wiedersehen mit Österreichs Gruppengegnerinnen der UEFA Women´s EURO 2022 aus England und Norwegen sowie den Viertelfinal-Gegnerinnen aus Deutschland.

"Wäre schön, Publikumsmagneten wie Deutschland zu bekommen"

Für ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann (Foto) hätte ein Duell mit den Nachbarinnen aus Deutschland einen besonderen Reiz: „Es wäre schön, einen Publikumsmagneten wie Deutschland zu bekommen, um einen neuen Zuschauerrekord im österreichischen Frauenfußball auf heimischen Boden zu erreichen.“

Österreichs Frauen-Nationalteam wird bei der Auslosung am Dienstag in der Top-Liga A aus Lostopf 3 gezogen. Duelle mit Italien, Belgien und Island sind daher in der Gruppenphase nicht möglich. Unabhängig von Ergebnis der Ziehung setzt Irene Fuhrmann insbesondere bei den Heimspielen auf die Unterstützung der Fans: „Wenn wir an das WM-Qualifikationsspiel in Wiener Neustadt gegen die amtierenden Europameisterinnen England im September mit rund 3000 Fans zurückdenken, dann hoffen wir, dass die Spiele in der erstmals ausgetragenen UEFA Women`s Nations League deutlich mehr Zuschauer ins Stadion locken - unabhängig vom Austragungsort. Es warten Nationen wie Deutschland, England, Frankreich oder Schweden auf uns und somit äußerst herausfordernde Duelle, daher werden wir die Unterstützung unserer Fans bei jedem unserer Heimspiele definitiv brauchen.“



Beendet das Frauen-Nationalteam die Gruppenphase nach drei Heim- und drei Auswärtsspielen auf Platz eins, trifft die ÖFB-Elf zunächst in einem Halbfinal-Duell auf einen der drei anderen Gruppensieger der Liga A, bevor es in ein mögliches, erstes Finale der UEFA Women´s Nations League geht. Die beiden Finalistinnen der UEFA Women´s Nations League qualifizieren sich zudem zusammen mit Gastgeber Frankreich für das Olympische Fußballturnier der Frauen 2024.



Die ersten beiden Gruppenplätze bedeuten automatisch den Verbleib in Liga A für die European Qualifiers, die im Frühjahr 2024 starten und die letzte Hürde auf dem Weg zur UEFA Women's EURO 2025 in der Schweiz darstellen. Beendet die Fuhrmann-Elf die Gruppenphase auf Rang 3, warten zwei Relegationsspiele gegen einen Zweitplatzierten der Liga B. Der letzte Platz nach der Gruppenphase ist gleichbedeutend mit dem Abstieg in Liga B.



Die Liga A zu halten, ist daher auch das ausgeschriebene Ziel der Teamchefin: „Wir wollen alles daransetzen, an unsere jüngsten Leistungen gegen Top-Teams wie die Niederlande, Italien oder Belgien anzuknüpfen, um die Liga A unbedingt zu halten. Wenn wir personell im Herbst aus dem Vollen schöpfen können, haben wir mittlerweile das Potential, gegen jeden Gegner zu bestehen beziehungsweise zu gewinnen.“



Termine der UEFA Women´s Nations League Gruppenphase:

1.–2. Spieltag: 20.–26. September 2023

3.–4. Spieltag: 25.–31. Oktober 2023

5.–6. Spieltag: 29. November–5. Dezember 2023



Finale: Zwischen 21. und 28. Februar 2024

Relegationsspiele: Zwischen 21. und 28. Februar 2024



Die Lostöpfe der Nations League Liga A:

Lostopf 1: England, Deutschland, Frankreich, Schweden

Lostopf 2: Spanien, Niederlande, Norwegen, Dänemark

Lostopf 3: Italien, Belgien, Österreich, Island.

Lostopf 4: Schweiz, Wales, Portugal, Schottland

