Die erstmalige Auslosung der neugeschaffenen UEFA Women´s Nations League hat dem ÖFB Frauen-Nationalteam am frühen Nachmittag eine attraktive Gruppe beschert. Die Elf von Teamchefin Irene Fuhrmann bekommt es in Gruppe A2 der Liga A mit Frankreich, Norwegen und Portugal zu tun, wie die Auslosung in der UEFA-Zentrale in Nyon (CH) ergeben hat.

"Duelle gegen Portugal werden entscheidend sein"

ÖFB- Teamchefin Irene Fuhrmann zur Auslosung: „Diese Gruppe wird eine richtige Herausforderung für uns werden, denn alle drei Gegner haben sich für die WM 2023 in Australien und Neuseeland qualifiziert. Das spricht für die Stärke der Teams und unserer Gruppe. Mit Portugal haben wir zudem aus Topf 4 den stärksten Kontrahenten bekommen. An Norwegen haben wir von der vergangenen EURO 2022 natürlich positive Erinnerungen, aber sie werden im Herbst ein anderes Gesicht zeigen. Für mich werden die Duelle gegen Portugal entscheidend sein. Es wird eine richtig Challenge, die Liga A halten zu können."

Attraktive Spiele ab Herbst erwartet auch ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel: „Es warten spannende und attraktive Heimspiele auf die Fans des Frauen-Nationalteams. Wir blicken mit großer Vorfreude auf die bevorstehende Nations League und hoffen, die Begeisterung für den Frauenfußball der vergangenen Jahre – insbesondere während der EURO 2022 in England – erneut entfachen zu können.“



Das letzte Duell mit Gruppengegner und Weltranglisten Fünften Frankreich datiert aus dem November 2020. Damals setzte es für die ÖFB-Auswahl in der EM-Qualifikation eine 0:3-Auswärtsniederlage in Guingamp. Mit Norwegen gab es das letzte Aufeinandertreffen bei der UEFA Women´s EURO 2022 in England, wo sich die Elf von Irene Fuhrmann mit einem 1:0-Erfolg den Einzug in das Viertelfinale sicherte. Das letzte Duell mit Portugal liegt bereits neun Jahre zurück. Beim Algarve-Cup im März 2024 gewann die ÖFB-Auswahl in Faro mit 2:1.



Termine der UEFA Women´s Nations League Gruppenphase:

1.–2. Spieltag: 20.–26. September 2023

3.–4. Spieltag: 25.–31. Oktober 2023

5.–6. Spieltag: 29. November–5. Dezember 2023

Finale: Zwischen 21. und 28. Februar 2024

Relegationsspiele: Zwischen 21. und 28. Februar 2024



Die Gruppen der Nations League Liga A:

Gruppe A1: England, Niederlande, Belgien, Schottland

Gruppe A2: Frankreich, Norwegen, Österreich, Portugal

Gruppe A3: Deutschland, Dänemark, Island, Wales

Gruppe A4: Schweden, Spanien, Italien, Schweiz

Fotocredit: ÖFB/Paul Gruber