Was der FC Red Bull Salzburg bei den Männern in der ADMIRAL Bundesliga, sind die Frauen des spusu SKN St. Pölten in der Planet Pure Frauen Bundesliga: Serienmeister! So geht auch in der Saison 2022/23 der Meisterteller in die niederösterreichische Landeshauptstadt. Mit einem 6:0 (1:0)-Auswärtssieg beim Vorletzten FC Wacker Innsbruck sicherte sich das Team von Trainerin Liése Brancao eine Runde vor Saisonende nicht nur vorzeitig den 8. Meistertitel in Serie, sondern auch das 7. Double der Klubgeschichte. In der Meisterschaft stehen neben stolzen 48 Punkten aus 17 Partien (16 S, 1N) imposante 87:9 Tore zu Buche.

"Das war die schwierigste Meisterschaft der letzten Jahre"

Durch den 6:0-Auswärtserfolg am Sonntagmittag liegen die St. Pöltenerinnen nach 17 von 18 gespielten Runden mit 48 Punkten vor dem ersten Verfolger SK Sturm Graz uneinholbar an der Tabellenspitze.

Die Treffer für die „Wölfinnen“ erzielen dabei Mateja Zver (42./65.), Isabelle Meyer (49.), Sarah Mattner-Trembleau (67.), Kapitänin Jasmin Eder (88.) und Valentina Mädl (90.+1).

Liése Brancao, Trainerin des spusu SKN St. Pölten, zum 8. Meistertitel seit der Saison 2014/15: „Ich denke, das war die schwierigste Meisterschaft der letzten Jahre. Unser großes Ziel ist es gewesen, den Titel in der Liga und den Cup zu holen, das haben wir erreicht. Wir wollten nach der Niederlage vom letzten Wochenende eine Reaktion zeigen und das ist uns heute gut gelungen.

Alles in allem haben wir eine sehr gute Saison gespielt, jetzt sollen die Spielerinnen das auch genießen und im letzten Spiel noch einmal Spaß haben, denn in dieser Konstellation werden wir so auch nicht mehr zusammenspielen."



Die Übergabe des Meistertellers erfolgt im Rahmen der 18. Runde beim Heimspiel des spusu SKN St. Pölten gegen SoccerCoin USV Neulengbach am nächsten Sonntag, den 4. Juni 2023 (16:30 Uhr).