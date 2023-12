Für das ÖFB-U20 Frauen-Nationalteam ergibt sich eine historische Chance. Das Aufgebot von Teamchef Hannes Spilka kann sich am morgigen Montag, 4. Dezember (17 Uhr, LIVE auf ÖFB TV und ORF Sport+) in einem Playoff gegen die Altersgenossinen aus Island als erstes ÖFB Frauen-Nationalteam für eine WM-Endrunde qualifizieren. Gespielt wird auf neutralem Boden im Mini Estadi im spanischen Salou.

"Wir waren schon weg und haben diese Weltmeisterschaft eigentlich abgehakt"

Als ehemalige U19 Frauen-Nationalteams des Jahrgangs 2004/2005 haben beide Nationen die direkte Qualifikation für den U20 Women´s World Cup 2024 mit Gruppenplatz drei bei der UEFA Women´s Under 19 EURO 2023 noch knapp verpasst. Durch eine Aufstockung des Teilnehmerfeldes besteht in einem allesentscheidenden K.o.-Spiel nun weiter die Möglichkeit an der von 31. August bis 22. September 2024 stattfindende Endrunde in Kolumbien teilzunehmen.

"Wir waren schon weg und haben diese Weltmeisterschaft eigentlich abgehakt. Jetzt lebt der Traum wieder. Wir brennen auf dieses Spiel und wollen uns unbedingt qualifizieren. Wir sind uns aber auch bewusst, dass noch eine schwere Aufgabe vor uns steht. In einem Spiel kann alles passieren. Da braucht es auch das Quäntchen Glück. Wir werden alles daransetzen, dass wir gewinnen", sagt Teamchef Hannes Spilka.

"Wir müssen den Isländerinnen unser Spiel aufzwingen"

Kapitänin Lainie Fuchs betont: "Ich denke, dass wir gut gewappnet sind. Wir müssen den Isländerinnen unser Spiel aufzwingen. Ich bin überzeugt davon, dass wir gewinnen können. Wichtig ist, dass wir uns voll auf das Spiel konzentrieren und nicht auf das Endziel WM."



Die Generalprobe ist der ÖFB-Auswahl geglückt. Das U20 Frauen-Nationalteam konnte sich in Italien durch zwei Tore von Isabel Aistleitner 2:0 gegen die Gastgeberinnen durchsetzen. Anschließend ging es am vergangenen Freitag bereits zum Spielort nach Salou, südlich von Barcelona, wo die finalen Vorbereitungen auf das Playoff starteten.



"Ich glaube, dass wir gut vorbereitet sind. Ich fühle mich ready. Wir werden alles dafür geben, dass es gut ausgeht. Das Spiel kann natürlich in beide Richtungen gehen. Wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, dann stehen die Chancen aber sicher gut für uns", so Stürmerin Linda Natter.

"Ich denke, dass wir richtig bereit sind und die Challenge in Angriff nehmen können"

Spilka, der voraussichtlich auf die erkrankte Sarah Gutmann verzichten muss, fügt an: "Wir haben in den letzten Tagen Inhalte vermittelt, die aus unserer Sicht wichtig sind und ein Hauptaugenmerk auf die Athletik gelegt. Wir brauchen frische Spielerinnen, die über die volle Distanz marschieren können. Das ist auch unser Plan. Ich denke, dass wir richtig bereit sind und die Challenge in Angriff nehmen können."



Österreich hat die Chance, neben den vier EM-Halbfinalisten aus Spanien, Deutschland, Frankreich und den Niederlanden, als fünfter europäischer Teilnehmer zur Endrunde zu fahren.

"...hatte einen Dauergrinser im Gesicht"

Und das hat Kapitänin Fuchs auch vor: "Als ich erfahren habe, dass wir doch noch die Möglichkeit haben, uns für die WM zu qualifizieren, hatte ich einen Dauergrinser im Gesicht. Jetzt liegt es an uns."

𝗙𝗼𝗸𝘂𝘀 💯



⚽️ WM-Playoff: WU20 ISL vs. AUT

⏰ Mo., 4. Dezember, 17.00 Uhr

📍Mini Estadi, Salou (ESP)

🎥 ÖFB TV und ORF Sport+#GemeinsamÖSTERREICH pic.twitter.com/9s5JygvhQM — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) December 3, 2023

Fotocredit: ÖFB/Tugrul Karacam