Das ÖFB-Frauen-Nationalteam steht vor dem „Finale“ der Gruppenphase in der UEFA Women´s Nations League gegen Norwegen in der Niederösterreich Arena in St. Pölten (Dienstag, 5.Dezember 2023, 19:15 Uhr, live auf ORF Sport+). Der Elf von Teamchefin Irene Fuhrmann reicht gegen den Tabellendritten Norwegen ein Remis für Platz zwei und den direkten Verbleib in der Liga A.

„Druck liegt bei Norwegen, weil auch Erwartungshaltung an sie selbst größer ist"

Trotz der 0:3-Auswärtsniederlage beim Weltranglistenfünften Frankreich am vergangenen Freitag hat das Frauen-Nationalteam den Verbleib in der Liga A noch in der eigenen Hand und startet somit aus der Pole-Position in das letzte und entscheidende Gruppenspiel gegen Norwegen in St. Pölten.



„Wir haben ein Endspiel – ähnlich wie damals in England bei der EM – nur dass es diesmal um den Verbleib in der Liga A geht. Es ist großartig, dass wir uns überhaupt diese Ausgangssituation erspielt haben und wir wollen diese Chance jetzt auch nützen. Ziel ist, das Spiel zu gewinnen, wenn es am Ende ein Unentschieden sein sollte, sind wir auch glücklich. Der Druck liegt bei Norwegen, weil auch die Erwartungshaltung an sie selbst größer ist. Es wird ein physisches Spiel und es gilt, den Kampf anzunehmen“, so Teamchefin Irene Fuhrmann am Montagnachmittag.



Sowohl rund um das Team-Camp in Krems als auch in der Niederösterreich Arena in St. Pölten erschwerte der Wintereinbruch die Trainingsbedingungen. Dank der zahlreichen Unterstützung vieler freiwilliger Helfer sowie des Bundesheeres konnte auch der Platz in der Niederösterreich Arena rechtzeitig vom Schnee befreit werden.



Die winterlichen Verhältnisse mit Temperaturen um den Gefrierpunkt sollen beim morgigen Rückspiel gegen die Skandinavierinnen allerdings nicht ausschlaggebend sein: „Es gilt, die Bedingungen so gut es geht anzunehmen. Vom Gefühl her spielt das eher dem norwegischen Team in die Karten, weil sie viel vertikal spielen. Wir werden uns vor allem auch mental auf diese Bedingungen einstellen. Ich hoffe, dass wir noch viele Zuschauer:innen motivieren können, morgen in die Niederösterreich Arena zu kommen“, so die Teamchefin weiter.

„Es wird morgen ein echter Fight werden"

ÖFB-Team-Kapitänin Sarah Puntigam vor dem Rückspiel in St. Pölten: „Dass wir in dieser Gruppe nach fünf Spielen noch die Chance haben, den Verbleib in der Liga A aus eigener Kraft zu schaffen, ist richtig stark. Es wird morgen ein echter Fight werden. Je nach den äußeren Bedingungen auf dem Platz müssen wir situativ entscheiden, wann wir Situationen spielerisch lösen können und wann wir auf Sicherheit spielen. Norwegen ist für mich Favorit, was aber nicht heißt, dass wir den Punkt, den wir brauchen, morgen nicht holen können. Wenn wir mit dem Gefühl in die Partie gehen, dass uns ein Remis reicht, geht das meist nach hinten los.“



Durch den 4:0-Heimerfolg der Norwegerinnen über Portugal am vergangenen Freitag liegen die Skandinavierinnen vor dem Duell in St. Pölten mit fünf Punkten nur zwei Zähler hinter dem ÖFB-Team auf Rang drei. Der Fuhrmann-Elf reicht somit ein Remis, um das ausgeschriebene Ziel – den direkten Verbleibt in der Liga A – zu erreichen. Der Gruppensieg und der damit verbundene Einzug in die Endrunde der UEFA Women´s Nations League ist Tabellenführer Frankreich bereits sicher.

„Platz zwei in der Nations League Gruppe wäre ein super Abschluss für uns"

Liverpool-Legionärin Marie Höbinger bestätigt: „Wir sind bereit für das Spiel morgen und wissen, worauf es ankommt. Es kann uns mental in die Karten spielen, dass uns ein Unentschieden reicht und Norwegen gewinnen muss. Aber darauf können und werden wir uns nicht ausruhen. Platz zwei in der Nations League Gruppe wäre ein super Abschluss für uns. Das ist unser klares Ziel.“

Fotocredit: ÖFB/Paul Gruber