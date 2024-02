Das ÖFB-Frauen-Nationalteam steht inmitten der Vorbereitungen auf das zweite Test-Länderspiel des Trainingslehrgangs in Marbella im spanischen Andalusien. Gegner der Spielerinnen um Teamchefin Irene Fuhrmann am kommenden Mittwoch im Marbella Sports Center ist Dänemark. Es ist der letzte Test vor den im April startenden European Qualifiers auf dem Weg zur EM 2025 in der Schweiz.

Mit neuem Elan und Power in das Testspiel gegen Dänemark: Sarah Puntigam und das ÖFB-Frauen-Team, das sich derzeit im Trainingscamp im spanischen Marbella aufhält.

„Wir haben das Spiel gegen England gut und selbstkritisch analysiert"

Die herbe 2:7-Niederlage gegen Europameister England im ersten Test-Länderspiel des Jahres am vergangenen Freitag hat die Elf von Teamchefin Irene Fuhrmann intensiv analysiert und aufgearbeitet.

Wie Teamkapitänin Sarah Puntigam bestätigt: „Wir haben das Spiel gegen England gut und selbstkritisch analysiert. Gegen Dänemark wollen wir mit der richtigen Körpersprache auf dem Platz stehen, erwarten mehr Ballbesitzphasen als zuletzt gegen England und wollen die Chance nutzen, den Lehrgang positiv abzuschließen. Wir sind ein Team, das immer eng zusammensteht. Das wollen wir am Mittwoch zeigen.“

Auch Bayern München-Legionärin Sarah Zadrazil bestätigt: „Eine derartige Niederlage wie gegen England sind wir alle nicht gewohnt, aber es gehört zum Sport dazu. Manchmal ist ein Dämpfer dahingehend auch gut, weil einem aufgezeigt wird, was man in den nächsten Spielen und vor allem in der EM-Qualifikation verbessern muss, denn hier warten ähnlich starke Gegner auf uns.“

„Haben in vergangenen Jahren immer wieder Duelle auf Augenhöhe mit Dänemark gehabt"

Einem solchen starken Gegner steht das ÖFB-Team auch am Mittwoch beim Testspiel im Marbella Sports Center gegenüber: „Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder Duelle auf Augenhöhe mit Dänemark gehabt, ein sehr attraktiver Gegner für uns. Es ist klar, dass wir einige Dinge verbessern wollen, die im ersten Spiel gegen England nicht geklappt haben, vor allem im Pressing und im Spiel gegen den Ball. Wir haben viele Learnings aus dem Spiel gegen England mitgenommen und können diese am Mittwoch gegen Norwegen gleich umsetzen“, so Zadrazil.

Die Qualität der kommenden Gegnerinnen aus Dänemark, die bei der WM 2023 erst im Achtelfinale an Gastgeber Australien gescheitert sind, bestätigt auch Sarah Puntigam: „Dänemark hat in der Nations League gegen Deutschland lange um Platz eins gespielt, sie haben gute Einzelspielerinnen und extreme, individuelle Qualität im Kader. Ich erwarte ein spannendes Aufeinandertreffen, bei dem wir wieder viele Dinge probieren können, die dann hoffentlich besser klappen als am Freitag.“

Für das ÖFB-Team ist das freundschaftliche Länderspiel gegen Dänemark der letzte Test vor dem Start der European Qualifiers Anfang April. Die Gegnerinnen der ÖFB-Elf werden am 5. März ermittelt: „Ein Nachbarschaftsduell mit Deutschland wäre natürlich ein cooles Los und sehr attraktiv“, gesteht Zadrazil.

Teamkapitänin Sarah Puntigam meint: „Egal, wie die Gegner lauten, es wird für uns jedes Spiel eine Herausforderung werden, bei der wir hoffentlich bei den Heimspielen wieder auf eine mitreißende Kulisse setzen können, wie wir es schon in der Nations League erlebt haben.“

Test-Länderspiel

Mittwoch, 28. Februar 2023: Dänemark – ÖSTERREICH, 16:30 Uhr (MEZ), Marbella Football Center (ESP) – live auf ORF Sport+

