Am kommenden Freitag hätte ab 20:00 Uhr aufgrund des großen Publikumsinteresses das allererste Heimspiel der SK Rapid Frauen im Allianz Stadion über die Bühne gehen sollen. Nun eröffnen bekanntlich die Herren um diese Zeit (Ankick 19:30 Uhr) im Westen Wiens mit einem Schlagerspiel gegen den LASK den Finaldurchgang der Meistergruppe der Österreichischen Fußball-Bundesliga... Dadurch musste ein neuer Spieltermin gefunden werden!

Neuer Spieltermin am Samstagnachmittag

Für das Testmatch gegen die Frauen von FSG Traiskirchen konnte nun rasch mit Hilfe aller Beteiligten ein höchst attraktiver Ersatztermin gefunden werden!

Die für Grün-Weiß durchaus historische Begegnung findet nun am Samstag, 16. März 2024, ab 14:30 Uhr im Allianz Stadion statt. Bereits gebuchte Tickets behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit, der Eintritt bleibt wie ursprünglich vorgesehen ebenfalls frei. Aus organisatorischen Gründen ist es aber sehr hilfreich, wenn die Tickets vorher gebucht werden, entweder online unter rapidshop.at oder im Fancorner in Hütteldorf (11:00 bis 18:00 Uhr bzw. am Spieltag der Herren bis Spielbeginn).

"...der neue Termin ist für Familien wesentlich attraktiver"

Geschäftsführer SK Rapid Steffen Hofmann freut sich über den nun fixierten Termin: „Vorab möchte ich mich vor allem bei den Verantwortlichen und Spielerinnen von Traiskirchen herzlich für ihr Entgegenkommen bei der doch recht kurzfristigen Neuansetzung bedanken. Ebenso bei unseren Betreuerinnen und Spielerinnen sowie den Rapid-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die allesamt ohne zu zögern sofort freudig zugestimmt haben, dass wir diese Premiere nun am kommenden Samstagnachmittag begehen werden.

Der neue Termin ist für Familien wesentlich attraktiver als der ursprüngliche und ich freue mich sehr, dass wir nun im Idealfall am kommenden Wochenende gleich zwei grün-weiße Fußballfeste im Allianz Stadion erleben können.“



Für den ursprünglich angesetzten Termin sicherten sich bis gestern bereits rund 2.000 Rapidlerinnen und Rapidler ihre Karte, am Samstag werden in Hütteldorf die Allianz Tribüne (analog zu vergangenen Spielen von SK Rapid II) sowie die Gastro-Kioske in diesem Bereich geöffnet sein. Für diese Bereiche wird im Gegensatz zum gesamten Stadion bis Stadionöffnung am Samstag auch die Reinigung abgeschlossen sein können.

Das erste Frauen-Heimspiel der Geschichte wird verschoben und findet nun am Samstag um 14:30 Uhr im Allianz Stadion statt. Die bereits gebuchten Tickets behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit! 👇



▶️ https://t.co/64UFyIjevI#SCR2024 pic.twitter.com/jmYKftlKjq — SK Rapid (@skrapid) March 11, 2024

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL