Mit den Viertelfinal-Begegnungen des SPORTLAND Niederösterreich Frauen Cups eröffnet der heimische Frauenfußball am kommenden Wochenende das Fußball-Frühjahr, wenngleich der LASK als einzig verbliebener Zweitligist am vergangenen Wochenende auf Grund eines Nachtragstermins in der 2. Frauen Bundesliga bereits aus der Winterpause zurückgekehrt ist.

Die LASK-Ladies sind einzig verbliebener Zweitligist im Viertelfinale und schwören sich ein auf einen möglichen Cup-Coup bei Bundesligist First Vienna FC 1894 im First Vienna Football Campus.

Vorjahres-Finalist aus Altach eröffnet Viertelfinale in Casphpoint Arena

Den Auftakt in der Runde der besten acht Teams liefert am Sonntag, 10. März 2024 das Duell zwischen dem Vorjahres-Finalisten SPG SCR Altach/FFC Vorderland gegen den FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen (12:00 Uhr, LIVE auf ÖFB TV). Die Vorarlberger feierten in der 2. Runde einen klaren 5:0-Auswärtserfolg beim FC Wacker Innsbruck, während sich die Linzerinnen erst in der Verlängerung gegen den FC Bergheim mit 2:1 durchsetzen konnten.

Das zweite Viertelfinale bestreiten SoccerCoin USV Neulengbach und Titelverteidiger spusu SKN St. Pölten (13:00 Uhr). Das Niederösterreich-Derby aus dem Wienerwaldstadion ist live auf ORF Sport+ zu sehen. Die Wölfinnen setzten sich in der 2. Runde mit 7:0 beim Landesligisten GAK 1902 durch. Neulengbach erreichte das Viertelfinale nach einem 4:1-Auswärtserfolg bei der FSG Traiskirchen.

Um 14:00 Uhr kommt es zum Duell zwischen dem First Vienna FC 1894 und Zweitligist LASK. Als einziges Team mussten die Döblingerinnen in der 2. Runde gegen die SG FAC – USC Landhaus im Elfmeterschießen antreten, setzten sich nach einem wahren Krimi mit 6:5 (2:2 n.V.) durch. Der LASK - am vergangenen Wochenende im Nachtragsspiel beim FC Pinzgau Saalfelden mit einem 1:1 Remis bereits in das Frühjahr 2024 gestartet – überraschte in der 2. Runde zuhause mit einem 4:1-Erfolg über Bundesligist SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies.

Den Abschluss macht das Aufeinandertreffen des SK Sturm Graz und dem FK Austria Wien um 14:00 Uhr. In der ADMIRAL Frauen Bundesliga liegen die Grazerinnen fünf Zähler vor dem Tabellennachbar aus Wien-Favoriten auf Platz vier. Im letzten Aufeinandertreffen in der Liga Mitte September setzten sich die Steirerinnen nach 0:1-Pausenrückstand noch mit 4:1 durch.

Trainer-Statements aus allen acht Lagern

SPG SCR Altach/FFC Vorderland-Cheftrainer Bernhard Summer: „Ich erwarte mir eine sehr knappe Partie, denn die letzten Begegnungen waren immer auf Augenhöhe und für uns immer sehr schwer, durch den Abwehrriegel der Linzerinnen durchzukommen. Wir haben größten Respekt vor der Aufgabe, zumal uns durch den Abgang von Eileen Campbell und der Kreuzbandverletzung von Linda Natter zwei wichtige Optionen in der Offensive fehlen. Dahingehend gilt es für uns, alternative Lösungen zu finden, um eine Runde weiter zu kommen.“

FC Blau-Weiß Linz/Union Kleinmünchen-Neo-Cheftrainer Christian Sterrer: „Mit Altach auswärts hat es das Los nicht unbedingt gut gemeint. Altach gehört zu den absoluten Topteams der Liga und sie werden sicherlich versuchen, heuer zumindest einen Titel zu holen. Trotzdem fahren wir ins Ländle, um dort etwas mitzunehmen. Dafür werden wir einen Top-Tag benötigen und es muss alles passen. Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf Sonntag.“

SoccerCoin USV Neulengbach-Cheftrainer Lukas Noga: „Die Vorfreude auf das Spiel und das es jetzt endlich wieder losgeht ist bei den Mädels schon sehr groß. Wir sind natürlich Außenseiter, aber diese Rolle nehmen wir gerne. Ich bin überzeugt, dass die Zuseher ein intensives und hochinteressantes Spiel erwarten dürfen!“

Spusu SKN St. Pölten-Cheftrainerin Liése Brancao: „Wir erwarten uns auswärts in Neulengbach ein sehr schwieriges Spiel. Neulengbach verteidigt sehr kompakt, hat dazu sehr viele individuell gute Spielerinnen in ihren Reihen. Wir werden sehr viel Energie in dieses Spiel investieren müssen, um diese Partie gewinnen zu können. Wir sind bereit und freuen uns auf das Duell am Sonntag.“

First Vienna FC 1894-Cheftrainer Mark Dobrounig: „Nach einer langen Winterpause ist die Vorfreude auf das Spiel am Sonntag groß. Wir haben uns in der Vorbereitung von Woche zu Woche gesteigert und sind im Moment auf einem guten Level unterwegs. Mit dem LASK erwartet uns ein spannender Gegner, mit vielen Qualitäten, die jedem gefährlich werden können. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und wollen daheim gewinnen und ins Halbfinale aufsteigen und gut in die Rückrunde starten.“

"Es wird wahrscheinlich ein 60/40-Spiel für die Vienna"

LASK-Cheftrainer Benjamin Stolte: „Wir sind sicherlich der Außenseiter gegen die First Vienna. Es wird wahrscheinlich ein 60/40-Spiel für die Vienna. Trotzdem wollen wir unsere Chance nutzen. Es ist eine abgedroschene Floskel, aber der Cup hat seine eigenen Gesetze. In 90 beziehungsweise 120 Minuten mit Elfmeterschießen ist alles möglich – in einem Spiel kann jeder jeden schlagen. Wir werden ihnen einen harten Cup-Fight liefern und alles abverlangen. Ich verlange von meiner Mannschaft hundert Prozent Einsatz, dass wir uns danach nicht vorwerfen können, nicht alles gegeben zu haben.“

SK Sturm Graz-Cheftrainer Sargon Duran: „Wir freuen uns alle schon sehr darauf, dass es endlich losgeht. Wir hatten eine lange und intensive Vorbereitung, wo wir die Zeit effizient genutzt haben, um uns in gewissen Inhalten weiterzuentwickeln. Wir werden alles dafür tun, um die Cup-Hürde Austria Wien zu meistern und um eine Runde weiterzukommen.“

Austria Wien-Cheftrainer Stefan Kenesei: „In einem Viertelfinale gibt es keine leichten Gegner mehr. Mit Sturm haben wir eines der anspruchsvollsten und stärksten Teams im Cup der letzten Jahre bekommen. Es wird eine richtig schwere Aufgabe für uns werden, aber wir sind gut vorbereitet, haben uns einiges überlegt, kennen ihre Stärken und Schwächen und wissen, wo wir ansetzen wollen. Wir sind von unserer Qualität überzeugt, wollen unsere Stärken auf den Platz bringen, auch wenn wir wissen, dass wir nicht als Favorit in dieses Spiel gehen. Es ist unser Wille, dieses Spiel positiv zu bestreiten und ins Halbfinale einzuziehen.“

Alle Viertelfinal-Spiele im Überblick:



SPG SCR Altach/FFC Vorderland vs. FC Blau-Weiß Linz/Union Kleinmünchen, Sonntag, 10.3.2024, 12:00 Uhr, Cashpoint Arena

SoccerCoin USV Neulengbach vs. spusu SKN St. Pölten, Sonntag, 10.3.2024, 13:00 Uhr, Wienerwaldstadion, Live auf ORF Sport+

First Vienna FC 1894 vs. LASK, Sonntag, 10.03.2024, 14:00 Uhr, First Vienna Football Campus

SK Sturm Graz vs. FK Austria Wien, Sonntag, 10.03.2024, 14:00 Uhr, Messendorf Trainingszentrum

Fotocredit: LASK