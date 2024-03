Die Halbfinal-Begegnungen des SPORTLAND Niederösterreich Frauen Cups der Saison 2023/24 stehen fest. Die Auslosung hat Titelverteidiger spusu SKN St. Pölten ein Heimspiel gegen den First Vienna FC 1894 beschert. Im zweiten Halbfinal-Duell empfängt die SPG SCR Altach/FFC Vorderland den FK Austria Wien. Die Partien werden am Osterwochenende vom 30./31. März 2024 ausgetragen. Die genauen Spielansetzungen werden zeitnah fixiert.

Die gelernte Wirtschaftsingenieurin und in wenigen Tagen 36-jährige, slowenische Mittelfeldspielerin Mateja Zver (Spitzname "Macho", 95 Länderspiele für ihr Land, 47 Tore) peilt mit Titelverteidiger SKN St. Pölten den zehnten Cup-Erfolg der Klubgeschichte an. Vor dem möglichen Finale folgt allerdings noch die Halbfinale-Hürde gegen die Vienna, die erstmals mit ihren Frauen unter den letzten vier Teams im Pokal ist.

SKN St. Pölten bei "Mission Title Ten" mit Mühe ins Halbfinale

Titelverteidiger spusu SKN St. Pölten setzte sich im Viertelfinale im Niederösterreich-Derby bei SoccerCoin USV Neulengbach mit 3:1 nach Verlängerung durch und wahrt damit die Chancen auf den zehnten Cup-Titel der Vereinsgeschichte.

Der FK Austria Wien überraschte am vergangenen Wochenende mit einem 3:0-Auswärtserfolg beim SK Sturm Graz und sicherte sich damit das Halbfinal-Ticket. In der Vorsaison scheiterten die Wienerinnen noch im Viertelfinale am späteren Cup-Sieger aus St. Pölten.

Die SPG SCR Altach/FFC Vorderland überzeugte in der Runde der besten acht Teams mit einem 4:0-Heimerfolg über FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen und erreicht damit wie schon im Vorjahr das Halbfinale.

Der First Vienna FC 1894 setzte sich zuhause mit 3:2 gegen Zweitligist LASK durch und steht damit erstmals im Halbfinale des heimischen Frauen-Cups.

Die Halbfinal-Spiele im Überblick:

spusu SKN St. Pölten vs. First Vienna FC 1894

SPG SCR Altach/FFC Vorderland vs. FK Austria Wien

Halbfinal-Auslosung im SPORTLAND Niederösterreich Frauen-Cup ✅ Zu den Paarungen 👇 https://t.co/YkT1QcuEI3 — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) March 12, 2024

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL