Die ADMIRAL Frauen Bundesliga kehrt am Wochenende aus der Winterpause zurück. Im Fokus des Rückrundenauftakts steht das Topspiel der 10. Runde zwischen Titelverteidiger spusu SKN St. Pölten und dem FK Austria Wien.

Maria Mikolajova und Mateja Zver rocken mit dem SKN St. Pölten die ADMIRAL Bundesliga, gewannen in der Herbstsaison alle neun Spiele und peilen im Frühjahr nun das Double an - siehe auch HIER!

Gegen Linz beginnt´s für FC Bergheim

Eröffnet wird der 10. Spieltag der ADMIRAL Frauen Bundesliga am Samstag, 16. März 2024 mit dem Heimspiel des FC Bergheim gegen den FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen (12:30 Uhr, ÖFB TV). Bei den Salzburgerinnen feiert Bergheim Neo-Cheftrainer Alexander Schriebl sein Trainer-Debüt in der Frauen-Bundesliga. Beim Hinspiel in der 1. Runde setzten sich die Linzerinnen bei ihrer Stadion-Premiere im Hofmann Personal Stadion klar mit 5:0 durch. In der Tabelle liegt der FC Bergheim mit sechs Punkten nur einen Zähler hinter den Linzerinnen auf Platz acht.

Das zweite Samstagsspiel steigt zwischen Aufsteiger SPG FC Lustenau/FC Dornbirn und Vorjahres-Vizemeister SK Sturm Graz (13:00 Uhr, ÖFB TV). Im Hinspiel mussten sich die Vorarlbergerinnen bei Ihrer Liga-Premiere klar mit 0:5 in Graz geschlagen geben. Die Steirerinnen reisen allerdings nach dem Aus im SPORTLAND Niederösterreich Frauen-Cup mit einer Niederlage im Gepäck ins Ländle. Die Elf von Sargon Duran liegt derzeit drei Punkte hinter dem drittplatzierten First Vienna FC 1894. Dornbirn könnte mit dem zweiten Saisonsieg von Platz neun auf Rang sieben klettern.

Den Bundesliga-Sonntag eröffnet der First Vienna FC 1894 auf der Hohen Warte gegen SoccerCoin USC Neulengbach (11:00 Uhr, ÖFB TV). Im Hinspiel zum Saisonauftakt setzten sich die Wienerinnen erst in der Schlussviertelstunde knapp mit 2:1 durch. Für Neulengbach geht es um nicht weniger als den Anschluss an die Teams der oberen Tabellenhälfte nicht zu verlieren. Aktuell liegen die Niederösterreicherinnen mit zwölf Punkten einen Zähler hinter der Wiener Austria auf Rang sechs. Die Vienna könnte bei einem Erfolg und einem gleichzeitigen Punktverlust von Altach/Vorderland Tabellenplatz zwei erobern.

Das ORF Sport+ Livespiel der 10. Runde tragen Meister spusu SKN St. Pölten und der FK Austria Wien aus. Beide Teams konnten am vergangenen Wochenende den Halbfinal-Einzug des SPORTLAND Niederösterreich Frauen-Cups feiern. Die Wölfinnen liegen nach neun Siegen aus neun Hinrundenspielen ohne Punktverlust an der Tabellenspitze, die Austria hält mit dreizehn Punkten auf Rang fünf. Im Hinspiel setzte sich St. Pölten in der Generali Arena mit 1:0 durch, es war der knappste Sieg des Meisters in der bisherigen Saison.

Den Abschluss des Frühjahres-Auftakts bestreitet die SPG SCR Altach/FFC Vorderland im Heimspiel gegen Tabellenschlusslicht FC Wacker Innsbruck. Die Vorarlbergerinnen – erster Verfolger von Meister St. Pölten – liefern sich aktuell mit der Vienna und Sturm Graz einen spannenden Dreikampf und den zweiten Platz. Die Tirolerinnen – die noch auf ihren ersten Saisonsieg warten – liegen mit einem Punkt auf dem letzten Tabellenplatz.

Jana Innerhofer besiegte mit dem FC Blau-Weiß Linz/Union Kleinmünchen schon zwei Mal in dieser Saison den FC Bergheim.

„Empfangen mit Linz sehr starken Gegner, gegen den wir in dieser Saison schon zwei Mal Kürzeren gezogen haben"

Alexander Schriebl, Cheftrainer FC Bergheim: „Wir wissen, dass es für uns in dieser Liga keine leichten Gegner gibt. Das bedeutet, dass wir in jedem Spiel einhundert Prozent liefern müssen, um etwas mitnehmen zu können. Mit Linz empfangen wir einen sehr starken Gegner, gegen den wir in dieser Saison schon zwei Mal den Kürzeren gezogen haben. Wir möchten mit einer klaren Struktur und konsequentem Arbeiten gegen den Ball die nötigen Punkte holen, um den Klassenerhalt zu schaffen.“

Christian Sterrer, Trainer FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen: „Am Samstag erwartet uns eine schwere Aufgabe. Bergheim wird alles daransetzen, sich für die zwei Niederlagen im Herbst in der Liga und im Cup zu revanchieren. Nach unserem Cup-Aus in Altach ist der Fokus aber voll auf dieses Spiel gerichtet und wir fahren trotz der Niederlage mit viel Selbstvertrauen nach Bergheim. Wenn wir es schaffen, die Leistung aus dem letzten Spiel zu wiederholen, dann traue ich uns dort auf jeden Fall etwas zu.“

Klaus Stocker, Trainer SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies: „Nach unserem letzten Test in Friedrichhafen gegen den TSV Tettnang am Dienstag sind bis auf die beiden Langzeitverletzten Chiara Dünser und Tamara Šarić alle Spielerinnen für den Auftakt gegen Sturm Graz fit. Wir gehen top-motiviert und gut vorbereitet in das Spiel. Mit Sturm Graz erwartet uns eine spielstarke Mannschaft, aber wir werden Alles in die Waagschale werfen, dass wir unseren Frühjahres Auftakt positiv gestalten.“

Sargon Duran, Trainer SK Sturm Graz: „Wir sind im Ländle ganz klar auf Wiedergutmachung aus, da wir uns unseren Frühjahrsauftakt im Cup anders vorgestellt haben. Wir treffen auf eine Mannschaft, die im Winter am Transfermarkt sehr aktiv war und sich dementsprechend verstärkt hat. Unser Ziel ist es, die drei Punkte mit nach Graz zu nehmen.“

Mark Dobrounig, Trainer First Vienna FC 1894: „Der Start in eine Frühjahrssaison ist immer eine besondere Situation, weil man nicht weiß, wo genau man steht. Es wird ein enges Spiel werden, wo Details entscheiden. Wir wollen positiv in die Rückrunde starten und unsere Stärken auf den Platz bringen, gepaart mit unserer Mentalität.“

Mario Graf, Sportlicher Leiter SoccerCoin USV Neulengbach: „Wir haben im Cup gegen St. Pölten gut mitgehalten und die Partie lange Zeit offen gestaltet. Zudem haben wir auch einige Verletzte wieder mit an Bord. Die Vienna spielt bisher eine starke Saison und ist im Rennen um einen Champions-League-Platz voll dabei, dennoch wollen wir in Wien einen Punktezuwachs verbuchen.“

"St. Pölten ist auch heuer wieder sehr souverän in ihren Auftritten - daher muss alles perfekt laufen"

Liése Brancao, Trainerin spusu SKN St. Pölten: „Wir erwarten am Sonntag zuhause gegen die Austria eine sehr schwierige Aufgabe, denn die Austria spielt derzeit sehr selbstbewusst und hat sich spielerisch seit dem Herbst stark verbessert. Gerade bei Standards sind sie sehr gefährlich, daher müssen wir vom Anpfiff weg sehr fokussiert in das Spiel gehen. Wir wollen uns auf unser Spiel konzentrieren und den Heimvorteil für uns nutzen, um das Spiel zu gewinnen.“

Stefan Kenesei, Trainer FK Austria Wien: „Wir freuen uns, dass die Liga wieder losgeht. Mit dem Auswärtsspiel bei auch in dieser Saison wieder überragend starken St. Pöltenerinnen wartet auf uns gleich ein echter Kracher und eine schwierige Aufgabe. Wir wollen die positive Stimmung und Aspekte vom Weiterkommen im Cup beim SK Sturm Graz mit nach St. Pölten mitnehmen, bestmöglich performen und als Team eine gute Leistung abliefern.

Zu St. Pölten müssen wir nicht viel sagen, sie sind auch heuer wieder sehr souverän in ihren Auftritten und daher muss alles perfekt laufen, um überhaupt die Möglichkeit auf einen Punkt zu bekommen.“

"Wissen, dass Wacker vermutlich tief stehen und sich auf das Kontern fokussieren wird"

Bernhard Summer (Foto), Trainer SPG SCR Altach/FFC Vorderland: „Wir wissen um die Qualitäten von Wacker Innsbruck und dass sie viele Spiele in der Hinrunde sehr knapp gestalten konnten. Für uns heißt es hellwach zu sein. Wir möchten das Spiel gewinnen, um in der Tabelle vorne dranzubleiben. Ein frühes Tor zu erzielen wäre für unser Spiel wichtig, wenngleich wir wissen, dass Wacker vermutlich tief stehen und sich auf das Kontern fokussieren wird.“

Yasar Demir, Cheftrainer FC Wacker Innsbruck: „Endlich geht es wieder los. Mit Altach haben wir einen Gegner zum Frühjahresstart, gegen den wir klarer Außenseiter sind, demnach aber auch nichts zu verlieren haben. Dementsprechend wollen wir in Altach auch auftreten und versuchen, das Maximum aus uns herauszuholen.“

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL