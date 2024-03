Zum Start der Rückrunde in der 2. Frauen Bundesliga empfängt der LASK am Samstag, den 16. März 2024 (14 Uhr), den Tabellendritten SVK Wildcats Elektro Service Fuchs Krottendorf am LASK-Platz an der Daimlerstraße.

"Haben aus Spielen gegen die First Vienna und Pinzgau Saalfelden Lehren gezogen"

Als aktueller Spitzenreiter der 2. Frauen Bundesliga betreten die Athletikerinnen das Spielfeld zum Rückrunden-Auftakt. Für die LASKlerinnen markiert dieses Spiel nach dem 1:1 im Liga-Nachtrag gegen Saalfelden und dem knappen Cup-Aus gegen Bundesligist Vienna den dritten Auftritt in diesem Jahr, während es für die Wildcats Krottendorf das erste Pflichtspiel in 2024 ist.

Das Aufeinandertreffen der beiden Teams in der Hinrunde endete mit einem 1:1-Unentschieden, was im Retourmatch auf eine erneut hart umkämpfte und interessante Partie schließen lässt. Mit einer eindrucksvollen Bilanz von vier Siegen aus fünf Heimspielen in der Hinrunde darf der LASK mit großem Selbstvertrauen in dieses Duell gehen.

LASK-Frauen-Cheftrainer Benjamin Stolte: „Wir freuen uns auf den Rückrunden-Auftakt gegen die Wildcats Krottendorf. Es wird kein einfaches Spiel, aber wir wollen zeigen, dass wir die Heimmannschaft sind und unsere bestmögliche Performance auf den Platz bringen, damit die drei Punkte in Linz bleiben. Wir haben aus den Spielen gegen die First Vienna und gegen Pinzgau Saalfelden Lehren gezogen. Wir wollen die bestmögliche Leistung auf den Platz bringen. Wenn wir das schaffen, sind wir davon überzeugt, dass wir die drei Punkte bei uns zuhause in Linz lassen.“

Ab Freitag sind Tickets für das Frauen-Länderspiel zwischen Österreich und Deutschland in der Raiffeisen Arena erhältlich 🎫

Für LASK-Abonnenten gibt es einen geschützten Vorverkauf: https://t.co/fJyKjaJFOY pic.twitter.com/iXLMG6A5yy — LASK (@LASK_Official) March 14, 2024

Fotocredit: LASK