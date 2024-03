Der Frauen-Fußball ist in Österreich weiter auf dem Vormarsch, findet immer mehr Zuspruch und Anerkennung. Und macht mit solchen spektakulären Toren wie von Louise Schöffel im Viertelfinale des SPORTLAND Niederösterreich Frauen-Cup obendrein beste Werbung in eigener Sache...

Traumtor aus 50 Metern mit schwächerem linken Fuß

Die 22-jährige Abwehrspielern (geb.: 25.12.2001) von Frauen ADMIRAL Bundesligist FK Austria Wien (BL-Fünfter) zog im Auswärtsspiel beim Liga-Tabellenvierten SK Sturm Graz beherzt von der Mittellinie ab und sorgte mit ihrem Traumtor aus rd. 50 Metern, angeblich noch mit ihrem sogenannten schwächeren linken Fuß, für das Highlight in der Pokal-Partie und den 3:0-Endstand.

Im Halbfinale treten Louise Schöffel & Co. am Karsamstag, den 30. März, wieder auswärts an, in Altach (Ankick: 12 Uhr). Die favorisierten Vorarlbergerinnen (Liga-Zweiter) sind schon mal vorgewarnt...

Zum Start in den Mittwoch: Der Treffer von Louise Schöffel zum 3:0-Endstand im Cup-Viertelfinale 👀



Einfach mal aus 50 Metern mit dem schwächeren linken Fuß reingezimmert 🤯🎯#faklive #FrauenCup https://t.co/uvTOrcfuHq pic.twitter.com/qK6pwvqb8Y — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) March 13, 2024