Neun Tage vor dem Länderspielkracher gegen Deutschland am 5. April 2024 (20:30 Uhr, live auf ORF1, präsentiert von ADMIRAL) in der Raiffeisen Arena in Linz hat ÖFB-Frauen-Teamchefin Irene Fuhrmann ihr Aufgebot für das Auftaktmatch der European Qualifiers gegen die achtfachen Europa- und zweifachen Weltmeisterinnen aus Deutschland sowie das zweite Gruppenspiel in Polen am 9. April (18 Uhr, live auf ORF Sport+) nominiert.

"Ich bin positiv gestimmt, dass wir uns - so wie im Herbst- gut präsentieren können"

Personell darf sich die Teamchefin mit Hoffenheim-Legionärin Julia Hickelsberger-Füller über eine Rückkehrerin freuen. Zudem rückt Sturm Graz-Torfrau Mariella El Sherif für Isabella Kresche in das 24-Spielerinnen starke Aufgebot. Mit Lara Felix (1. FC Nürnberg) und Laura Wienroither (Arsenal London) stehen außerdem zwei langzeitverletzte Teamspielerinnen wieder auf Abruf. Erstmals im erweiterten Kader ist auch Neulengbach-Torfrau Larissa Rusek.

„Mit Julia Hickelsberger-Füller freue ich mich über eine Rückkehrerin, die uns im Februar in Marbella noch nicht zur Verfügung gestanden ist und in der Nations League-Gruppenphase nur zu einem Einsatz gekommen ist. Sie hat ein schweres Jahr hinter sich und ich bin gespannt, wie sie sich in den ersten Tagen bei uns zeigen wird. Dementsprechend werden wir klug agieren, weil uns mit Deutschland und Polen zwei sehr schwierige Qualifikationsspiele bevorstehen“, so Teamchefin Irene Fuhrmann, die im Rahmen der Kaderbekanntgabe bestätigt: „Es wird am Ende auch auf unser Fingerspitzengefühl ankommen, welche Spielerin wir in welchem Duell besonders brauchen werden. Mittlerweile haben wir Spielerinnen mit unterschiedlichen Qualitäten. Ich bin positiv gestimmt, dass wir uns - so wie im Herbst- gut präsentieren können.“

Nicht im Kader, aber erstmals wieder auf Abruf steht mit der Oberösterreicherin Laura Wienroither eine Teamspielerin, die auf Grund einer schweren Knieverletzung zuletzt im April 2023 für das ÖFB-Team auf dem Platz gestanden ist.

„Es ist ein unheimlich lässiger Auftakt, gleich zuhause gegen eines der besten Teams antreten zu dürfen, dazu in einer wunderschönen Arena"

„Es freut mich, dass Laura Wienroither am vergangenen Wochenende zum ersten Mal nach über zehn Monaten im Kader bei Arsenal London gestanden ist. Nachdem sie noch keine Spielminuten absolviert hat, steht sie vorab nur auf Abruf. Wir hoffen, dass sie in den nächsten Wochen Spielpraxis sammeln kann“, so die Teamchefin über die 33-fache Nationalteamspielerin.

Nach bisher erst drei Duellen gegen die DFB-Elf, die allesamt auf nicht-österreichischem Boden ausgetragen wurden, blickt das Frauen-Nationalteam mit großer Vorfreude auf die Heim-Premieren gegen Deutschland in Linz: „Es ist ein unheimlich lässiger Auftakt, gleich zuhause gegen eines der besten Teams antreten zu dürfen, dazu in einer wunderschönen Arena. Dennoch werden in dieser Gruppe die Spiele gegen Island und Polen die entscheidenden Partien werden“, so Fuhrmann.

Ab Montag, 1. April 2024 wird sich die ÖFB-Elf im oberösterreichischen Windischgarsten auf das Nachbarschaftsduell gegen Deutschland vorbereiten. Die Anreise nach Polen nimmt das ÖFB-Team am Sonntag, 7. April 2024 in Angriff.

Kader des Frauen-Nationalteams

TOR: EL SHERIF Mariella (SK Sturm Graz/0), PAL Jasmin (1. FC Köln/GER/4), ZINSBERGER Manuela (Arsenal WFC/ENG/96)

ABWEHR: D´ANGELO Chiara (TSG 1899 Hoffenheim/GER/0/0), DEGEN Celina (1. FC Köln/GER/14/2 Tor), GEORGIEVA Marina (ACF Fiorentina/ITA/34/0), HANSHAW Verena (Eintracht Frankfurt/GER/106/10), KIRCHBERGER Virginia (Eintracht Frankfurt/GER/100/5), KLEIN Jennifer (spusu SKN St. Pölten/19/1), SCHIECHTL Katharina (FK Austria Wien/70/10), WENGER Claudia (spusu SKN St. Pölten/3/0)

MITTELFELD: DUNST Barbara (Eintracht Frankfurt/GER/77/12), FEIERSINGER Laura (AS Roma/ITA/114/19), HICKELSBERGER-FÜLLER Julia (TSG 1899 Hoffenheim/GER/27/7), HÖBINGER Marie-Therese (FC Liverpool/ENG/36/7), NASCHENWENG Katharina (FC Bayern München/GER/50/6), PUNTIGAM Sarah (Houston Dash/USA/142/19), SCHASCHING Annabel (SC Freiburg/16/1), ZADRAZIL Sarah (FC Bayern München/GER/117/15)

ANGRIFF: BILLA Nicole (TSG 1899 Hoffenheim/GER/98/47), CAMPBELL Eileen (SC Freiburg/GER/13/4), KOLB Lisa (SC Freiburg/GER/20/1), PINTHER Viktoria (FC Zürich/SUI/37/2), PURTSCHELLER Lilli (SGS Essen 19/68/GER/8/0)

Auf Abruf: AISTLEITNER Isabel (First Vienna FC 1894/0/0), BEREUTER Anna (SPG SCR Altach/FFC Vorderland), BRUNMAIR Livia (1. FC Nürnburg/GER/0/0), BRUNNTHALER Melanie (spusu SKN St. Pölten/0/0), CROATTO Michela (RB Leipzig/GER/1/0), FELIX Lara (1. FC Nürnberg/GER/2/0), FUCHS Lainie (spusu SKN St. Pölten/0/0), GURTNER Andrea (OFI Kreta/GRE/0), HILLEBRAND Sophie (spusu SKN St. Pölten/0/0), HORVAT Sabrina (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/1/0), KRESCHE Isabella (U.S. Sassuolo Calcio/ITA/6), KRÖLL Valentina (SGS Essen 19/68/GER/0/0), LEITNER Annelie (SD Eibar/ESP/1/0), MÄDL Valentina (spusu SKN St. Pölten/0/0), MAIERHOFER Sophie (SK Sturm Graz/22/1), OJUKWU Nicole (First Vienna FC 1894/0/0), RUSEK Larissa (SoccerCoin USV Neulengbach), TRIENDL Lena (FK Austria Wien/0/0), WEILHARTER Yvonne (FK Austria Wien/6/0), WIENROITHER Laura (FC Arsenal WFC/ENG/33/2).

4500 Tickets für Deutschland-Schlager abgesetzt

Rund zehn Tage nach Start des Vorverkaufs sind für den Kracher gegen die Elf von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch rund 4500 Tickets abgesetzt. Auf die zahlreiche Unterstützung der Fans auf den Tribünen setzt bei der Premiere des Frauen-Nationalteams in der Raiffeisen Arena in Linz auch Teamchefin Irene Fuhrmann: „Ich hoffe sehr, dass wir die Raiffeisen Arena noch anständig voll bekommen, denn nur dann kann eine Atmosphäre entstehen, die dieses Duell auch verdient hat.“

Tickets sind nach wie vor ONLINE sowie in der LASK-Geschäftsstelle in der Raiffeisen Arena und im HYPO LASK Corner an der Mozartkreuzung erhältlich, ein zusätzliches Kontingent gibt es auf oeticket.

VIP-Tickets für die Business-Club-Tribünen B14 und B15 sind ebenfalls ONLINE buchbar.

Achtung: Vor Ort wird es keine Tageskassa geben. Der Online-Ticketkauf ist bis zum Anpfiff möglich.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at