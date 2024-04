Das ÖFB-Frauen-Nationalteam feierte im zweiten Spiel der European Qualifiers gegen Polen im Stadion Miejski in Gdynia einen wertvollen, verdienten 3:1-Auswärtssieg. Nachfolgend STATEMENTS aus dem rot-weiß-roten Lager um Teamchefin Irene Fuhrmann. Zum SPIELBERICHT!

Die 20-jährige Innsbruckerin Lilli Purtscheller (seit vergangenen Sommer Deutschland-Legionärin, SG Essen-Schönebeck) erzielte für das ÖFB-Frauen-Team ihren Premierentreffer. Kurios: Die Torschützin wusste nicht, wie der Ball ins Tor ging.

„Es war ein etwas verkrampfter Auftritt und ein absoluter Arbeitssieg"

Teamchefin Irene Fuhrmann: „Es ist ganz wichtig, dass wir die drei Punkte jetzt auf unserem Konto haben, das ist das entscheidende heute. Ich denke jeder hat gesehen, dass es ein etwas verkrampfter Auftritt und ein absoluter Arbeitssieg war. Die Erleichterung ist groß, weil wir uns ein klares Ziel gesetzt haben, nämlich auf direktem Weg zur EM zu fahren.

Für Lilli Purtscheller freut es mich sehr, dass sie einen guten Torriecher und zu einem wichtigen Zeitpunkt getroffen hat. Sie hat in den letzten Spielen bewiesen, dass sie offensiv unbekümmert auftritt.

Das Jubiläum von Nicole Billa ist richtig cool, denn es zeigt einfach von einer gewissen Konstanz über viele Jahre. Wir haben Nici gebracht, weil wir gerade in der ersten Hälfte viele Boxszenen hatten, in denen wir nicht gut besetzt waren. Leider konnte sie ihr Jubiläum heute nicht mehr mit einem Tor krönen.“

Premierentorschützin Lilli Purtscheller: „Ich muss ehrlich sagen, dass ich mich im Moment des Tores zuerst gar nicht so freuen konnte, weil ich nicht weiß, wie der Ball ins Tor gegangen ist. Babsi Dunst hat sich auf der Seite super durchgesetzt und den Ball scharf und perfekt in die Mitte gebracht und irgendwie ist er dann reingegangen. Die Erleichterung über den Sieg ist riesengroß. Wir müssen viele Situationen noch konsequenter zu Ende spielen. Das wichtige heute sind aber klar die drei Punkte.“

Ausgelassener Jubel über die ersten Punkte in der EM-Quali bei Kapitänin Sarah Puntigam und Co.!

„Wir sind voll im Rennen und werden im nächsten Lehrgang voll angreifen"

Torschützin und Kapitänin Sarah Puntigam: „Ein unglaublich wichtiger Sieg. Ich denke, wir sind gut gestartet, haben dann ein bisschen nachgelassen, haben es uns insgesamt schwerer gemacht als notwendig war, am Ende aber noch einmal angezogen.

Darum ist es für mich am Ende auch verdient. Ich bin froh, dass ich mit meinem Treffer einen Teil dazu beitragen konnte. Es war das erwartet schwere Spiel, darum ist die Erleichterung riesig. Wir sind voll im Rennen und werden im nächsten Lehrgang voll angreifen."

„Es ist sehr cool, so eine Zahl an Länderspielen zu erreichen"

Nicole Billa nach ihrem 100. Länderspiel: „Es ist sehr cool, so eine Zahl an Länderspielen zu erreichen. Wenn man so lange dabei ist, ist es etwas ganz Besonderes. So lange schon das Dress von Österreich zu tragen, in so einem tollen Team, ist unbeschreiblich.

Die Erleichterung über den Sieg ist groß, weil jeder gesehen hat, dass es heute gegen Polen auf diesem Platz nicht so einfach war. Wir haben uns phasenweise vor dem Tor schwer getan, darum sind wir mit den drei Punkten sehr zufrieden.“

Fotocredit: ÖFB/Paul Gruber